Jazz-gudstjeneste

Her kan man opleve sydstatsstemning med kendte og elskede New Orleans og gospelsange, som man har mulighed for at synge med på fra det sanghæfte, der laves til den specielle dag i Torslunde kirke. Her starter man med streetparade fra Sprøjtehusbakken klokken 13.45 i retning mod kirken. Jazzorkestret fører an med glade jazztoner, og alle er velkomne til at følge trop, ligesom man kan opleve det under Mardi Gras i New Orleans.