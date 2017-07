En ny ressourcelærer skal fremover koordinere Ishøj Kommunes ordblindeindsats. Arkivfoto: Vincent Byakika

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj lancerer ny ordblindeindsats Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj lancerer ny ordblindeindsats

Ishøj - 19. juli 2017 kl. 06:22 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På tværs af fem folkeskoler skal en ny ressourcelærer fra 1. august koordinere Ishøj Kommunes ordblindeindsats. Indsatsen rummer både arbejdet med kommunens cirka 84 elever, der er ordblinde, deres forældre og lærere. Tilbage i februar behandlede Børne- og Undervisningsudvalget i kommunen et forslag om at ansætte en ressourcelærer på området. Af dagsordenspunktet fremgår det, at formålet er, at ressourcelæreren skal sørge for, at ordblinde elever får en systematisk og løbende støtte i undervisningen gennem hele skoleforløbet med det sigte at løfte elevernes karakterer i 9. klasse og ved nationale test. Derudover skal ressourcelæreren undervise lærere til at støtte ordblinde elever, ligesom forældrene også skal udstyres med viden.

Som led i ansættelsen af en ny ressourcelærer til ordblinde elever vil kommunen fra skoleåret 2020/2021 nedlægge en læseklasse for ordblinde, og den prioritering var noget, som bekymrede SF's Kalbiye Yüksel, da lokalpolitikerne behandlede punktet på det seneste byrådsmøde.

- Hvis vi står og siger, at mange af vores unge ikke kan læse, når de forlader 9. klasse, så kan jeg ikke forstå, at vi skal nedlægge den klasse. Jeg synes, vi skal finansiere det (ordblinderessourcelæreren red.), men jeg synes ikke, vi skal nedlægge en klasse, når vi står og siger, det ikke går så godt for vores unge i Ishøj. Så kan jeg spørge: Har vi ikke brug for den, siden vi nedlægger den?, lød det fra Kalbiye Yüksel på byrådsmødet.

Ishøj Kommune har det seneste år anvendt en ny ordblindescreeningstest, og de resultater, som testen har vist, var noget, som formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeanette Merklin (S) lagde vægt på i sit svar til Kalbiye Yüksel. Ifølge formanden betyder den nye test nemlig, at det er muligt at sætte ind med tidligere indsatser for de elever, som er ordblinde, og den opgave skal den nye ressourcelærer være med til at løse.

- Vi bruger pengene på en anden måde. Det her er en anden indsats, som gør, at eleverne hurtigere bliver gode og læseparate, så vi har ikke behov for den her læseklasse mere, det er sådan vi økonomisk har beregnet det, sagde Jeannete Merklin.