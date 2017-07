Da Aleris Omsorgs adm. direktør, Miriam Toft, underskrev kontrakten på borgmesterens kontor, havde hun en nøgle med.

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj har fået ny leverandør på hjemmepleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj har fået ny leverandør på hjemmepleje

Ishøj - 11. juli 2017 kl. 06:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som borger i Ishøj Kommune kan man frit vælge, hvilken af de godkendte leverandører af hjemmehjælp, man vil benytte dig af. Disse er fra 1. juli 2017 Ishøj Kommunes hjemmepleje og Aleris Omsorg.

Ishøj Kommunes borgmester, Ole Bjørstorp (S), siger om valget;

- En af de grunde til, at Ishøj Kommune har valgt Aleris, er, at de udover høj faglighed også har et godt og solidt økonomisk grundlag. Vi har tidligere oplevet firmaer, som pludseligt drejede nøglen om, så når valget falder på Aleris, er det også for at få mere sikkerhed på det område.

Da Aleris Omsorgs adm. direktør, Miriam Toft, underskrev kontrakten på borgmesterens kontor, havde hun en nøgle med. Denne nøgle, som en ældre beboer fra et af de plejecentre, Aleris Omsorg driver, har snedkereret, er ifølge Miriam Toft et symbol på, at borgmesteren giver dette store ansvar til Aleris Omsorg.

- Vi skal efterleve den service og den kvalitetsstandard, som er politisk vedtaget i Ishøj, siger adm. direktør Miriam Toft og fortsætter;

- Vi leverer pleje i en del kommuner og har været på det danske marked i 17 år, så vi har opnået en stor erfaring i at drive kvalitativ ældrepleje. Det skal være trygt for de borgere, som modtager hjælpen. Vi vil gøre vores yderste for, at det bliver gode år her i Ishøj.

De borgere i Ishøj Kommune, som har fået pleje fra en anden privat leverandør, har fået skriftlig og telefonisk besked om, at de fremover vil få pleje fra Aleris Omsorg.