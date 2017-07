Glade DM-vindere fra Ishøj - spillere, formand og sønner jubler.

Ishøj blev cricketmester

Ishøj - 20. juli 2017 kl. 18:49 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj er helt suveræn i Twenty 20.

Ishøj er gået suverænt gennem turneringen som ubesejret og fik på weekendens dobbelttur til fulde bevist, at den meget populære Twenty20 Turnering er meget velegnet for klubbens meget offensive måde at spille cricket på.

Klubben har før den sidste kamp i august formået at gå gennem turneringen uden at tabe, og har vist alle de andre klubber, hvordan man spiller denne form for cricket.

Selv om Ishøjs værste rival - de danske mestre fra KB - vandt begge deres kampe i weekenden, var det uden betydning, da Ishøj to gange i turneringen har besejret KB både ude og hjemme.

Overraskelse

Ishøj har været en kæmpeoverraskelse, ikke mindst for formand Asmat Ullah.

- Selv om der mangler en sidste runde i begyndelsen af august, er slutfacit af dette første officielle Twenty20- Danmarksmesterskab, at vi har vundet turneringen hvilket er den største sejr og præstation i Ishøjs crickethistorie, og vinder vi den sidste kamp, som egentlig kun er kosmetisk, så er holdet gået ubesejret gennem turneringen, og vi kan allerede nu bryste os med at være landets bedste og hurtigst scorende mandskab og den nye danmarksmester, jubler Asmat Ullah, der har været formand i klubben, siden han stiftede den i 1974.

Det var naturligvis en flok stolte og lykkelige spillere, der søndag vendte tilbage i Ishøj for at blive hyldet. Det er vel nok kronen på værket af alt det, formand Ullah har stået for de sidste over 40 år.

Det er en enestående præstation, det Ishøj har lavet i denne turnering.