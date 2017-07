Ishøj Seniorråd holdt konstituerende møde den 27. juni, hvor tidligere næstformand Bjarne Gosvig (Bagerste række og nummer to fra højre) blev valgt som ny formand. Foto: Ishøj Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Ishøj Seniorråd har fået ny formand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ishøj Seniorråd har fået ny formand

Ishøj - 16. juli 2017 kl. 07:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj Seniorråd har nu fordelt posterne i rådet på et konstituerende møde den 27. juni, og her blev tidligere næstformand Bjarne Gosvig valgt som ny formand. Han overgiver posten som næstformand til nyvalgte Peter Møller, der modtog flest stemmer ved valget i maj måned. Det oplyser Ishøj Kommune i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at rådet i de kommende år sætter et særligt fokus på inddragelse af Ishøj Kommunes borgere over 60 år og på sundhedsområdet. Her vil rådet følge med i tiltag inden for telemedicin, hjemmeplejens samarbejde med de praktiserende læger, og det øgede fokus på at nedsætte antallet af de indlæggelser, som kunne have været forebygget.

- Det er yderst vigtigt med et godt og konstruktivt samarbejde med byrådet og kommunens administration. Seniorrådet bliver allerede taget alvorligt, og har indflydelse på sager omkring 60+ borgere. Men det betyder dog ikke, at det ikke kan blive endnu bedre, så derfor vil vi også arbejde på at styrke samarbejdet yderligere, siger den nye formand Bjarne Gosvig i pressemeddelelsen og tilføjer:

- I første omgang er det vores mærkesag at samarbejde med kommunen omkring budgettet for 2018, så besparelser på ældreområdet forhåbentlig undgås. Vi håber også, at der er mulighed for at sætte flere midler af til hele ældreområdet i Ishøj kommune til gavn for de ældre borgere, som der bliver flere af i de kommende år.

Udover formanden og næstformanden består Ishøj Seniorråd nu af Per Nørskov, Bente Nielsen, Jan Diemer, samt Erik Schlichting og Ingelise Jensen.