Se billedserie - Der skal være tid til fordybelse både for publikum og de professionelle. Sådan siger leder af Ishøj Kultur Cafe, Jorge Rivera, om den kommende internationale filmfestival i Ishøj. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: International filmfestival i vente Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

International filmfestival i vente

Ishøj - 13. juni 2017 kl. 13:18 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til september får Ishøj sin første internationale filmfestival, når Ishøj Bio inviterer til filmvisninger, workshops og debat i Ishøj Kultur Cafe fra den 11. til den 16. september. Selv om programmet i sin helhed først offentliggøres den 1. juli, kan Jorge Rivera, der leder Ishøj Kultur Cafe, allerede nu afsløre, at film fra Spanien, Italien, Tyskland, Estland, Sverige og Danmark bliver en del af programmet. Han kalder det selv en kombination af tilfældighed og planlægning, at Ishøjs internationale filmfestival nu bliver en realitet.

- Tanken fik jeg ved årsskiftet, hvor jeg var på juleferie. Når man ikke er i gang med fuld fart, så er det man får ideer, fortæller Jorge Rivera.

Han kommer fra teaterverdenen og har blandt andet arbejdet med filmfestivaler i Spanien, inden han i 2015 startede en ny tilværelse op som leder af Ishøj Kultur Cafe. Hans arbejde inden for teater og film har netop givet ham et netværk, som han har gjort brug af i forhold til at lave et program for en international filmfestival i Ishøj, hvor filmvisninger vil blive suppleret af workshops, debatter og 'talks'. For eksempel kommer der en workshop i speciel effects i forbindelse med visningen af kortfilmen 'Echo', som får verdensforpremiere under filmfestivalen.

- Det er en spansk instruktør, som har arbejdet med speciel effects i film som Star Wars og Batman. Han kommer og præsenterer sine to kortfilm og laver en masterclass i speciel effects, fortæller Jorge Rivera.

Publikum kan også se frem til en filosofidebat om retfærdighed, der tager udgangspunkt i den spanske film 'Roth', som også vises under festivalen, ligesom en anden spansk film, 'Gurumbé', der handler om slaveri i Sydspanien i 1700 tallet, og hvordan de afrikanske slaver tog flamenco-dansen med til Spanien.

Fordybelse Fra Estland sætter tre kortfilm gang i festivalen på åbningsdagen den 11. spetember, og fra Sverige kommer der en videoklipinstruktør, der både laver en 'talk' og en masterclass.

- Tanken er, at det skal være afslappet og uformelt. Der kommer ikke til at være nogen rød løber. Der skal være tid til fordybelse både for publikum og de professionelle, siger Jorge Rivera.

Han forklarer, at begge biografsale, koncersalen og foyeren kommer til at danne ramme for filmarrangementer i løbet af festivalen, hvor Ishøjs skoler også vil vise, hvad de kan. Jorge Rivera forklarer, at kulturcafeen har indgået et samarbejde med skolernes 8. klasser, der med temaet "På elektrisk grund" skal sende en film ind til festivalen. "På elektrisk grund" er også overordnede tema for Vestegnens Kulturuge, der foregår i samme periode som den internationale filmfestival i Ishøj.

- Vi har strikket et program sammen, vi synes passer i festivalens ånd, men man kan ikke have alle de gode ideer med på et år. Der skal være noget til næste år, slutter Jorge Rivera.