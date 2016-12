Hodja fra Pjort flyver til Ishøj i det nye år

Hodja fra Pjort har spillet for over 25.000 glade publikummer på Folketeatret i Nørregade i København, og nu drager musicalen på turne til hele 40 danske byer heriblandt Ishøj Kultur Cafe den 4. februar.

Fantasien får luft under tæppet i denne helt nye musical om drengen Hodja, der drømmer om at se, hvordan hele verden er. De fleste kan nynne med på Sebastians ørehængende titelmelodi fra filmen Hodja fra Pjort (1985), og nu har Stephan Grabowski arrangeret Sebastians sange til musicalen. Hodja fra Pjort er en musikalsk hyldest til barnets naturlige fantasi og nysgerrighed. Med et glimt i øjet - og et flyvende tæppe under armen - inviterer Folketeatret hele familien med på en forunderlig rejse i Orientens eventyrlige verden med Kristian Gintberg, Donald Andersen, Max Hansen, Lise Koefoed, Ole Boisen, Michael Brostrup, Jakob Højlev Jørgensen, Max-Emil Nissen, Signe Mannov, Christiane Gjellerup Koch, Laura Allen Müller og Sofie Torp på rollelisten. Det skriver Folketeatret i en pressemeddelelse.