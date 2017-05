Forfatter på besøg

Det er disse to bøger, der bliver taget udgangspunkt i under aftenens arrangement. 'Det eneste rigtige' er et kammerspil. Hovedpersonen Nina bor sammen med Niels, og de har det på mange måder rigtig godt. Men tingene begynder at skride, da en helt ung pige en dag ringer på døren. I Malene Ravns anden roman, 'Mia', har hovedpersonen af samme navn siden barndommen forsøgt at beskytte sin storesøster.