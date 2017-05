Foreløbigt punktum i antennesag

Med aflysningen af det ekstraordinære afdelingsmøde, hvor beboerne skulle have stemt om de ville blive i eller forlade Ishøj Fællesantenne, kan afdelingsformand for bestyrelsen i AAB afdeling 55 i Vejleåparken, Wagn B. Jensen, nu sætte et foreløbigt punktum i det han kalder et kaotisk forløb omkring Ishøj Fællesantenne og TV-pakker. Foto: Anders Dall



Ishøj - 16. maj 2017

Kaotisk. Sådan beskriver Wagn B. Jensen, der er afdelingsformand i bestyrelsen for AAB 55 i Vejleåparken, forløbet om Ishøj Fællesantenne, som i sidste uge nåede et foreløbigt punktum.

Her aflyste samtlige afdelingsbestyrelser i Vejleåparken og Vildtbanegård med kort varsel de ekstraordinære afdelingsmøder, hvor beboerne ellers var indkaldt til at stemme, om de ville blive i Ishøj Fællesantenne eller gå over til YouSee. Kort fortalt kunne afdelingsbestyrelserne ikke gennemføre afstemningerne, fordi de reelt først kan melde sig ud af fællesantennen fra den 1. januar 2018. Såfremt beboerne ville stemme for at forlade fællesantennen fra og med den 1. juni, hvor Kabelplus overtager signalet på fællesantennen fra YouSee, kunne afdelingsbestyrelserne risikere at se frem til et erstatningskrav fra Kabelplus i millionklassen, og det ville betyde huslejestigninger for beboerne. Derfor trak afdelingsbestyrelserne stikket og aflyste. Men hvad var det, som gjorde forløbet kaotisk og "kørt op til noget, det ikke skulle have været kørt op til," som Wagn B. Jensen formulerer det? For en lille måneds tid siden fik han den første pejling på det, der skulle vise sig at blive et mudret forløb om priser og vedtægter for både AAB 55 og de andre afdelingsbestyrelser.

- For mit vedkommende startede det, da jeg var oppe på legepladsen med mit barnebarn, og der var der en nabo, som sagde: "Hvorfor skal jeg betale 1400 kroner mere om året for 33 kanaler mindre?"

Naboen havde været inde og sammenligne de priser, som fællesantennens nye TV- og bredbåndsleverandør Kabelplus kunne tilbyde, og den pris YouSee tilbød.

- Den dag var der mange, der ringede, og YouSee blev ved med at ringe og sige: "Vi kan gøre det billigere." (end Kabelplus red.) Det er klart, når der er nogen, der siger, at de kan gøre det billigere, så skal jeg undersøge det, hvis beboerne kan spare penge, fortæller Wagn. B. Jensen, som på det tidspunkt ikke havde kendskab til vedtægter og kontraktforhold omkring Ishøj Fællesantenne.

- Jeg gik til det her sammen med Johnny, (næstformand i Stenbjerggård Boligselskabs afdelingsbestyrelse red.) og ingen af os kendte noget til det, siger han.

Han tog herefter kontakt til juristerne i AAB, men de havde hverken kontrakt eller vedtægter liggende mellem boligselskabet og Ishøj Fællesantenne.

- Hvis du ikke kunne reglerne og vedtægterne for antenneforeningen, så tænker man i de baner, fortæller Wagn B. Jensen om baggrunden for at indkalde beboerne til informationsmøde og siden ekstraordinært afdelingsmøde med til- eller fravalg af Ishøj Fællesantenne på dagsordenen, ligesom det skete i Stenbjerggård Boligselskab, Søvej Huse, Kirkehaven og de fire afdelinger i Vildtbanegård. Ved informationsmøderne tegnede der sig her et billede af, at beboerne hellere ville have YouSee end Kabelplus, som flere afdelingsbestyrelser udtrykte det i Lokalavisen Sydkysten den 4. maj.

I forhold til AAB 55 forklarer Wagn B. Jensen, at YouSee garanterede at betale det, som det ville koste at lægge nye kabler i jorden ind til Vejleåparkens matrikelområde. De tilbød afdelingsbestyrelsen et to-årigt medlemskab af Brøndbynet mod, at hver lejlighed skulle betale 2500 kroner at få lagt fibernet ind.

- Det skulle vi ofre for at få de ting, siger Wagn B. Jensen.

Huslejestigning I ugen op til den planlagte afstemning begyndte konsekvenserne ved et muligt fravalg og udmeldelse af Ishøj Fællesantenne fra den 1. juni dog at melde sig.

Allerede den 24. april havde Økonomi- og Planudvalget i kommunen på et møde afvist at lempe reglerne for at melde sig ud af Ishøj Fællesantenne, og siden slog borgmesteren, som sammen med Ishøj Byråd sidder som bestyrelse for Ishøj Fællesantenne, fast, at afdelingsbestyrelserne risikerede et erstatningskrav fra Kabelplus i millionklassen, hvis ikke vedtægterne blev overholdt. Det ville betyde huslejestigninger for den enkelte beboer. En stigning, som ville gå stik imod bestyrelsesformandens princip om at undgå huslejestigninger.

- Vi har kæmpet i fire år for at holde vores prisniveau, og vi har haft tre år uden huslejestigninger, og det bliver der heller ikke til næste år, siger Wagn B. Jensen.

Den 3. maj var samtlige afdelingsbestyrelser repræsenteret på et fællesmøde på rådhuset, hvor borgmesteren understregede, hvilke konsekvenser det ville få, hvis afdelingsbestyrelserne ikke overholdt vedtægterne omkring udmeldelse af fællesantennen. Den 8. maj gjorde afdelingsbestyrelsen så beboerne opmærksomme på et scenarie med muligt erstatningskrav og huslejestigning, og aftenen før det ekstraordinære afdelingsmøde besluttede bestyrelsen helt at aflyse afstemningen. Tidligere på dagen havde Wagn B. Jensen modtaget en kopi af den kontrakt mellem boligafdelingen og Ishøj Fællesantenne, som han havde efterspurgt fra kommunen. Kontrakten fastslog, at boligafdelingen først kan melde sig ud med to måneders varsel fra og med den 1. Januar 2018.

- Om aftenen fandt vi ud af, at det var på kanten, og at vi ikke kunne have et afdelingsmøde. Så jeg skrev ud på vores hjemmeside, og gårdmændene gik ud og satte det op i alle døropgange.

I stedet for et afdelingsmøde blev der afholdt et informationsmøde, hvor formanden blandt andet opfordrede til, at beboerne nu skulle gå over og melde sig til i Kabelplus-butikken i bycentret, så de kan se fjernsyn via fællesantennen fra den 1. Juni.

For fællesantennen Han forklarer, at størstedelen af de 280 beboere, der dukkede op til informationsmødet i onsdags tilkendegav, at de nu ønsker at fortsætte i Ishøj Fællesantenne frem for at gå over til YouSee. Ifølge Wagn B. Jensen fordi, de lige nu og her føler mere sikkerhed ved at blive i fællesantennen.

- Men ting kan forandre sig. Nu kan de gå og tænke over det, siger han.

Wagn B. Jensen føler ikke at afdelingsbestyrelserne står alene med ansvaret for, at forløbet har været kaotisk.

- Kommunen har også et ansvar. De kunne have været med til, at det kunne have gået på en helt anden måde, siger han og giver sit bud på, hvorfor det her har været en sag, som har fyldt sig meget for beboerne i de pågældende boligområder.

- Beboerne har følt, at politikerne har trukket det ned over hovederne på dem, siger Wagn Jensen om byrådets valg af Kabelplus frem for YouSee, som har haft driften af Ishøj Fællesantenne de seneste otte år.

I forhold til at lave udbudsmaterialet for driften af Ishøj Fællesantenne peger han på, at firmaet bag burde have inddraget afdelingsbestyrelserne for at høre, hvad beboerne ønskede.

- Kommunen har været for dårlige til at melde det her ud, siger han og uddyber:

- Hvis de havde gjort det helt rigtigt, skulle de havde bedt firmaet om at kontakte boligselskaberne, som så kunne indkalde afdelingsbestyrelserne for at høre, hvad borgerne ville have.

Selv om afstemningen blev aflyst og beboerne nu foreløbigt forbliver i fællesantennen, mener han ikke, at afdelingsbestyrelsernes arbejde har været forgæves. Ifølge Wagn Jensen, er der nemlig blevet fyldt mere ind i pakkerne hos Kabelplus, end selskabet fra starten lagde op til, og derudover vil Kabelplus-ejerne kigge på, hvordan de kan forbedre deres tv-boks.

- Den største kritik, som jeg har opfattet med Kabelplus, er af deres boks. YouSee har en, der koster 30 kroner, der skulle være god. Kabelplus har en, der koster omkring 70 kroner, men den kan ikke så meget. Kabelplus arbejder nu på at forbedre den. Det har noget med rettigheder at gøre. Så vi har fået noget ud af det uanset hvad, siger han.

