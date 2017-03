To undersøgelser fra Boligsiden.dk viser, at Ishøj ligger i top, når det handler om, hvor hurtigt det går med at få solgt sin bolig. Ifølge ejendomsmægler Claus Leest fra Estate i Ishøj er der sket en forbedring i boligsalget i kommunen inden for det seneste halvandet år. Foto: Anders Dall

Fart på boligsalget i Ishøj

Ishøj - 02. marts 2017 kl. 17:01 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går hurtigt med at sælge sin bolig i Ishøj. Så hurtigt, at Ishøj sammen med Rødovre Kommune i sidste kvartal af 2016 delte 1. pladsen på en liste over, hvor hurtigt det går med at sælge boliger i landets kommuner. Det er Boligsiden.dk, der har undersøgt, hvor hurtigt eller langsomt det går fra en bolig bliver lagt på nettet, til den bliver solgt. Undersøgelsen viste, at det i gennemsnit tog 63 dage at få solgt sin bolig i Ishøj og Rødovre. Salgstider, som ser ud til at have fulgt med over i det nye år. I en tilsvarende undersøgelse med de korteste salgstider for januar måned ligger Ishøj nemlig nummer tre med en salgstid på 75 dage kun overgået af Rødovre med 74 dage og Hvidovre, hvor et salg i gennemsnit tog 66 dage.

Hos ejendomsmæglerfirmaet Estate i Ishøj genkender ejendomsmægler Claus Leest det billede, som undersøgelsen tegner af boligsalget i Ishøj. Det er særligt inden for det sidste halvandet år, at der er sket en forbedring i boligsalget i kommunen, forklarer han.

- Vi kan klart mærke, at der er et godt flow i markedet. Der er både køber og sælger, siger CLaus Leest, der overtog Estate Ishøj i 2008.

Den typiske køber

Det er særligt salg af rækkehuse, der går stærkt. De koster omkring 2 millioner kroner, og det er et prisleje, hvor mange kan være med. Billedet ser tilgengæld anderledes ud, når det drejer sig om salg af villaer, der ligger fra 3 millioner kroner og opefter. Her er der markant længere liggetid i forhold til at få solgt en bolig, forklarer Claus Leest. Han peger desuden på, at boligerne i Ishøj koster mindre sammenlignet med omegnskommunerne, hvilket er med til at gøre Ishøj attraktiv på boligmarkedet. Alligevel er der et mønster i forhold til, hvem der vælger at bosætte sig i Ishøj. 95 procent af køberne er nemlig folk, der har et kendskab til Ishøj i forvejen, fortæller Claus Leest.

- Den typiske køber er folk, der er vokset op i Ishøj, har familie her eller et andet kendskab til Ishøj. En familie på Østerbro flytter ikke til Ishøj, ligegyldigt hvor billigt det er, siger han.

Mål: 25.000 borgere

Ifølge borgmester Ole Bjørstorp (S) er det ikke mere end 3-4 år siden, at boligejerne havde svært ved at få solgt deres bolig i Ishøj. Han glæder sig over, at tal fra Boligsiden.dk nu peger på, at udviklingen er vendt.

- Jeg tager det som et positivt udtryk. Der er kommet et rigtig godt skred (i boligsalget, red.). Vi skal ikke mange år tilbage, før det var umuligt at komme af med sin bolig, siger Ole Bjørstorp.

Ifølge borgmesteren viser januars opgørelse over indbyggertallet i Ishøj, at kommunen i øjeblikket har 22.700 borgere, men målet er, at Ishøj i 2023 skal komme op på 25.000 indbyggere. Og selv om der stadig er et stykke vej, regner borgmesteren det for realistisk at nå målet.

- Det er stadig et realistisk mål. Vi er kommet ud af den stagnation for nogle år siden, hvor vi lå på 21.000.