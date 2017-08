Foto: Reuters/Tt News Agency

Fakkeltog: Anita vil tænde en kæde af lys for Kim Wall

Ishøj - 24. august 2017 kl. 15:46 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kæde af mennesker, lys og tanker. Sådan skal mindehøjtideligheden for den svenske journalist, Kim Wall være.

Det er Anita Jensen fra Herlev, der har taget initiativ til at arrangere et fakkeltog ved Ishøj Strand i forlængelsen af de makabre begivenheder ubådssagen. Anita Jensen står bag organisationen Care4you2.dk, der blandt også har arrangeret fakkeltog for betjent Jesper Juul, Solrød, der blev dræbt i tjenesten og den gravide Louise Borglit, der blev stukket ned i en park i Herlev.

- Den sag.... der dukker nye ting op hele tiden, som er mere og mere gyselige. Vi har været en del af det som læsere og som vidner. Det er sket på dansk grund, hun var svensker, vores nordiske naboer. Der kan ikke være nogen smukkere afsked, end at stå på 'location' ved Køge Bugt og bare tænde lys. Det er den smukkeste måde, at vi som danskere kan vise den dybeste medfølelse over for hendes familie, siger Anita Jensen.

Fakkeltoget skal foregå torsdag den 31. august klokken 19. Ishøj Kommune har bakket op ved at sponsorere fakler, og borgmester Ole Bjørstorp vil indlede med et minuts stilhed og en tale, inden deltagerne går til stranden for at danne en kæde langs vandet.

- Folk er skræmt af den historie. Den har sat sig i os allesammen. Jeg mangler ord for den grusomhed og har tudet mange gange. Det er så ufatteligt, og vi er mange, der har brug for at samles og snakke om, hvad vi har oplevet og samtidig vise respekt, siger Anita Jensen, der fortsætter planlægningen af fakkeltoget, hvor hun håber, at en sanger vil være med og synge en smuk sang fra scenen, inden faklerne bæres ned til vandet.

