I foråret besøgte Ishøj Udsatteråd hjemløseboligerne Thorsholm i Høje Taastrup for at høre om kommunens erfaringer med at etablere og drive 11 hjemløseboliger. Når budgettet for 2017 skal forhandles på plads, vil det vise sig, om Ishøj Kommune afsætter penge til at opføre seks tilsvarende hjemløseboliger og et fælleshus i Ishøj. Foto: Anders Dall

Etablering af hjemløseboliger rykker nærmere

Ishøj - 13. september 2016 kl. 10:23 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forslaget om at etablere seks hjemløseboliger samt et fælleshus i Ishøj har fået ny næring efter det seneste byrådsmøde. Her blev byrådspolitikerne præsenteret for en redegørelse med nye tal, der viser en væsentligt lavere kommunal udgift til projektet end hidtil antaget. I stedet for en kommunal udgift på 5-6 millioner kroner, som de første beregninger tydede op, så kan udgiften reduceres til 1 million kroner ved at søge tilskud fra forskellige fonde. Det forklarer Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (A).

- Det springende punkt har hele tiden været det økonomiske, men nu er det kommet ned i et fornuftigt leje i forhold til tidligere, siger Ole Bjørstorp.

Han vurderer samtidig, at der er gode muligheder for at finde finansiering til hjemløseboligerne i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2017.

- Der er rigtig god mulighed for at få det med i budgettet. De fleste partier er positive over for at få det med i budgettet, der skal endelig aftales den 4. oktober, fortæller borgmesteren.

Ved byrådsmødet blev der også diskuteret, hvor hjemløseboligerne skal ligge, og her blev det grønne område ved Ishøj Søvej bragt i spil som en mulighed.

- Lokationen er ikke endelig afklaret, men mange pegede på, at det kunne ligge ved Ishøj Søvej ved det grønne område bag boldhuset. Det tror jeg også ender sådan, siger Ole Bjørstorp.