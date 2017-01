David Jacobsen (tv), Mads Thorup og Therese Jensen fra Sydkysten Gymnasium er blevet optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, der er et to-årigt program for unge gymnasieelever, der har et særlig akademisk talent og en bred faglig interesse. Foto: Mie Neel

Et springbræt til nye veje

Ishøj - 18. januar 2017 kl. 04:18 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til hverdag går David, Mads og Therese i 1.g på Sydkysten Gymnasium på hver deres gymnasiale uddannelse med hver deres studieretning. 16-årige David Jacobsen går på HTX på Science og Engineering-linjen. Mads Thorup på 17 år går i innovationsklassen på HHX, og 17-årige Therese Jensen læser sprog og kultur på STX.

De tre elever kendte på forhånd ikke meget til hinanden, men fra januar 2017 bliver de klassekammerater på Akademiet for Talentfulde Unge. I december fik de svar på deres ansøgning om, at de var optaget på det to-årige program, hvor de, sideløbende med deres ungdomsuddannelse, skal deltage i workshops, virksomhedsbesøg, foredrag og en sommercamp, og det er noget, som de tre elever ser frem til.

- Jeg håber at få en bredere viden om forskellige emner og få et større udvalg af ideer til, hvad jeg gerne vil lave i min fremtid. Og så få en masse gode relationer til en masse mennesker, som også kan lide at lære, siger Therese Jensen.

- Jeg tror, det bliver lidt en opdagelsesrejse, for jeg tror, jeg kommer ud og ser nogle nye ting, jeg ikke vidste, jeg var interesseret i, og det kan føre til nye veje, tilføjer Mads Thorup.

For David Jacobsen handler det om at lære så meget som muligt på de to år, og særligt én workshop har allerede fanget hans nysgerrighed.

- Der er en workshop, der hedder: 'Vi springer ting i luften', som jeg synes så interessant ud, griner han.

Akademiet for Talentfulde Unge startede tilbage i 2007 på Nørre Gymnasium i Brønshøj, men har siden bredt sig til det meste af landet og er i dag delt op i tre akademier, der dækker hver sin landsdel med undtagelse af Region Nordjylland.

Det er elevernes undervisere og rektor på Sydkysten Gymnasium, der har indstillet David, Mads, Therese og fem andre elever til Akademiet for Talentfulde Unge Øst på baggrund af faktorer som karakterer, aktivitetsniveau i timerne, nysgerrighed, overskud og motivation, og så er det akademiet der på baggrund af elevernes ansøgning har besluttet, hvem der skal optages. Og netop anerkendelsen fra ens egen underviser, er noget, som har givet eleverne ekstra selvtillid.

- At det er lærere, der har indstillet, bekræfter det, man selv har tænkt: At jeg kan godt de her ting, siger David Jacobsen, inden Therese Jensen fortsætter:

- For mig betyder det virkelig meget. Jeg har ikke altid haft det nemt. Jeg har været ordblind og har haft det svært i skolen. Jeg har altid skulle kæmpe mig op, og det begynder at vise sig nu, så det betyder rigtig meget, at nogen har lagt mærke til, at jeg godt kan.

Seminarerne på akademiet foregår en gang hver fjerde eller femte uge, og det er Sydkysten Gymnasium, der finansierer elevernes ophold på akademiet med 9000 kroner per elev.