Donation: Bedre lyd til Kultur Café

- Vi tror på den gode lyd. I januar ansatte vi en superdygtig lydmand, som har været med til de forslag, vi har fået støtte til. Tanken med denne opdatering er at få et forbedret, tydeligere lydbillede, som giver os mulighed for at levere fremragende lyd uden at skrue op på Master-knappen.