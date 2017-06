Har du lyst til at danse i din sommerferie? Så er DANSEballaden på Ishøj Kulturskole måske noget for dig. Foto: Ishøj Kulturskole

Dans i sommerferien på Ishøj Kulturskole

Så er DANSEballaden måske noget for dig. Over fem dage skal du sammen med to professionelle dansere være med til skabe en koreografi med både seje og smukke dansetrin. Du behøver ikke at have danset før, men du skal være indstillet på en uge med masser af rytme, bevægelse, musik og sjov. Drenge og piger fra 9 til 15 år kan være med på dette sommertilbud, hvor der skal skabes en danseforestilling og knyttes nye venskaber.