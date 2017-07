På det seneste byrådsmøde besluttede et flertal af politikerne i Ishøj Byråd at, bygningen her på Ishøj Søvej 1 skal istandsættes for 1,7 millioner kroner, fordi den skal huse flere af kommunens tilbud til udsatte borgere. Foto: Anders Dall

Byråd samler tilbud til udsatte borgere

Ishøj - 05. juli 2017 kl. 17:50 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop, uddannelsestilbuddet Ung på Vej, MentorIshøj samt dele af socialpsykiatrien skal fremover samles ét sted i Ishøj. På byrådsmødet den 28. juni besluttede et flertal i Ishøj Byråd at give grønt lys til projektet, som skal foldes ud på Ishøj Søvej 1. Det skal ske med istandsættelsen af den 500 kvadratmeter ledige bygning, som kommunen vil renovere for 1,7 millioner kroner.

Baggrunden for at samle netop disse tilbud på én matrikel skal ifølge et notat fra kommunens Center for Socialservice ses i lyset af, at det giver en række fordele at samle flere af kommunens indsatser for udsatte borgere. Blandt andet at brugere, der benytter sig af flere af tilbuddene, fremover kun skal henvende sig ét sted, ligesom personalet får bedre rammer for at samarbejde om forløb på tværs af tilbuddene.

På onsdagens byrådsmøde forklarede formand for Social- og Sundhedsudvalget, Merete Amdisen (S), at der derudover er et øget behov for lokaler til vejledning og behandling for udsatte borgere i kommunen. Behovet er opstået, fordi Ishøj Kommune har besluttet, at der fremover skal gives gruppevejledning i stedet for hjemmevejledning for kommunens udsatte borgere i et kommunalt lokale.

- En anden ting vi vedtog sidste år, det var at hjemtage misbrugsbehandlingen ikke bare for dem under 30, men også for borgergrupper over 30, og det betyder også et øget pres på lokaler, sagde Merete Amdisen.

Placering Det er ikke kun på Ishøj Søvej 1, at der kommer til at ske ændringer. I forbindelse med sidste års budget sagde byrådet ja til at opføre seks boliger til hjemløse og et fælleshus på det grønne areal bag det nuværende Ishøj Boldklubs klublokale og altså lige op ad Ishøj Søvej 1 - et projekt, som efter en høringsperiode på 10 uger, nu er blevet godkendt. Placeringen af de seks boliger til hjemløse og beslutningen om at samle flere tilbud til udsatte borgere på Ishøj Søvej 1, spillede en central rolle, da lokalpolitikerne onsdag aften diskuterede punktet på dagsordenen. For mens Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten bakkede op forslaget, var Venstres Lennart Hartmann Nielsen uenig i placeringen af tilbuddene på Ishøj Søvej 1.

- Vi kan ikke tilslutte os det her, fordi det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, at vi samler en gruppe borgere, der har forskellige behov. Nogle af dem er stærkt alkoholiserede, nogle er stiknarkomaner, andre er sådan set bare mennesker, der har brug for fred og ro og få et sted at bo i en hjemløsebolig. Så det er helt vanvittigt, at vi samler det dernede, og så kan man så sige: Jamen så kan de rende over samme dørkarm, det er også rigtigt, men de har ikke alle sammen behov for samme dørkarm. Vi skal have nogle tilbud, det er jeg med på, vi skal også have hjemløseboliger, men vi skal altså ikke samle de svage i samfundet ude på, undskyld jeg siger det 200 meter fra Hundige helt uden for byens midte. Det er jo vanvid. Der er mørkt dernede, sagde Lennart Hartmann Nielsen.

Den opfattelse delte de andre partier ikke.

- Jeg synes måske, det er lidt slemt at kalde en placering lige op af Vejleåparken for "udkantsishøj" og "helt mørkt". Vejleåparken må da siges at være temmelig central i Ishøj, så jeg ser i hvert fald ikke de problemer, som Lennart Hartmann ser, sagde Olede Wedel Brandt fra Enhedslisten.

Formand for Klima- og Miljøudvalget, Seyit Ahmed Özkan (S) kunne heller ikke genkende Venstre-politikerens karakteristik af området. Han betegnede det i stedet som et "fredeligt og dejligt grønt område".

Placeringen kunne Poul Jørgensen fra Dansk Folkeparti heller ikke se noget problem i:

- Vi skal jo lægge mærke til, at det er 500 kvadratmeter, man skal finde plads til. Hvor går man hen i kommunen umiddelbart og finder 500 kvadratmeter, der kan bruges til den form for administration, som tjener vores svage borgere. Det ville koste adskillige millioner af kroner på budgettet, Lennart (Hartmann Nielsen red), hvis vi skal ud og begynde at etablere noget på 500 kvadratmeter fra nyt af, og hvor vil du gøre det henne?

Ét sted Formand for Børne- og Undervisningsudvalget Jeanette Merklin (S) meldte sig også i debatten og fremhævede, at samlingen af indsatser som Pitstop, Ung på Vej og MentorIshøj kommer de unge til gode:

- Når man samler dem ét sted, tror jeg på, at det er nemmere, at man kan gå forbi og snakke med en mentor. Det er nemmere, at man kan komme forbi og snakke om noget undervisning. Det bliver meget nemmere for rigtig mange af dem, at man er ét sted og ikke skal bevæge sig rundt, så jeg tror, vi får nogle unge, som kommer til at opfylde deres aftaler meget oftere, end man egentlig gør i dag, sagde Jeanette Merklin.

Den bemærkning fik igen Lennart Hartmann Nielsen til at bede om ordet:

- Vi tilbyder at hjemtage noget, og så sidder Jeannette (Merklin red.) og siger: "unge mennesker", vi skal altså hjemtage narko og misbrug for også ældre mennesker. Det er også derfor, jeg siger, at så synes jeg altså, at man får samlet lige lovlig meget nede omkring vores hjemløse, og fordi man er hjemløs, er man ikke nødvendigvis misbruger.

SF markerede også sit standpunkt i sagen. Her betonede Sami Deniz, at det er vigtigt at inkludere brugerorganisationerne i det videre arbejde med samlingen af tilbuddene.

- Det er vigtigt at få inddraget brugerorganisationerne i det her samarbejde, så man får skabt gode rammer og forhold for vores brugere, sagde han.

Det er endnu uklart, hvornår istandsættelsen af bygningen på Ishøj Søvej 1 starter, og hvornår den er klar til indflytning.