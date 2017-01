Fredag den 20. januar kan du opleve soul- og bluessanger Mike Andersen i Ishøj. Foto: Christian Bardrum

Bluessanger giver koncert

Ishøj - 12. januar 2017 kl. 11:40

Trænger du til at bliver varmet igennem i januarkulden af en gedigen omgang blues? Så tag forbi Ishøj Kultur Café den 20. januar klokken 20, når Mike Andersen og band giver koncert i kulturcaféen. Med sin stærke og indlevende stemme og formidable guitarspil er der ikke noget at sige til, at Mike Andersen og hans band er populære på live-scenen.

Når Mike Andersen står på scenen, skinner hans kærlighed til de gamle blueslegender tydeligt igennem, og han er et levende bevis på, at man ikke behøver at være født i Mississippi for at være en sand bluesstjerne.

Den 7. oktober 2016 udsendte Mike Andersen albummet 'Devil is back', hvor en del af sangene er skrevet i Nashville sammen med internationale topsangskrivere. Albummet er Mike Andersens syvende album og blev indspillet i København med Mads Michelsen som producer. Kendetegnende for det nye album er, at det, lige som hans resterende albums, er en form for rejse, hvor nye hjørner af soul, blues, roots og rock bliver betrådt. Oven i det er det syvende album udkommet, inden Mike Andersen rundede 40 år.

Køb din billet på billetlugen.dk eller i Ishøj Kultur Café. Billetterne koster 175 kr. i forsalg (150 kr. for medlemmer af Kulturcaféens Venner).