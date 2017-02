Greve Floorball satser på gode placeringer til de bedste seniorhold, men vægter også motion meget højt, hvor 60dage.dk. har været et godt supplement. Foto: Greve Floorball Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Bandereklamer skal give floorballklub skub frem

Ishøj - 27. februar 2017 kl. 05:56 Af Jørgen Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Greve har stor mulighed for et skub frem.

Med støtte fra Nordeafonden er det lykkedes at nå op på de 45.000 kr., som 50 bandedele koster.

- Vi er lykkelige for det tilskud, vi har fået, for det er en særdeles stor udgift for en klub som vores, siger Danni Parkhøi, der har afløst Birgitte Nørrelund som formand.

Klubben har på det seneste haft travlt med at udarbejde en flyer, som fortæller om det, klubben har tænkt sig, efter at banderne er kommet op:

- Det er en dejlig situation at have helt nye bander, og nu skal vi have dem fyldt med reklamer. Vi går derfor ud med et tilbud om en reklame til en beskeden pris, men med en stor betydning for vores klub, siger Danni Parkhøj videre.

Med en bandereklame vil den enkelte sponsor støtte ikke blot ungdomsarbejdet, men i det hele taget en klub, der favner meget bredt aldersmæssigt blandt medlemmerne.

Greve Floorball, der holder til i Damagerhallen, blev stiftet i april 2008 af medlemmer fra Greve Ungdoms Club (GUC) og Mosede Maddogs (Mosede Boldklub).

- Vi er i dag 112 medlemmer, og vi har tilmeldt et damehold og to herrehold både i turnering og pokalen. Udover seniorholdene har vi tilmeldt et U11-hold i flex-rækken, samt et U13-hold i flex-rækken. Vi vil samtidig tilmelde hold til diverse U7-, U9- og U11-stævner, lyder det fra Danni Parkhøj.

Prøvetræning

Alle kan træne gratis med i to uger, så man kan finde ud af, om Greve Floorball Club er noget for én.

Træning foregår i Damagerhallen, Blågårdsvej 100, I drengesalen på Hedelyskolen, Dønnergårds Allé 30, samt Holmeagerskolen, Skoleholmen 15-17, alle tre i Greve.

Klubben lægger vægt på, at den har børneattest på alle frivillige ledere og trænere i klubben.