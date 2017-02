Se billedserie - Trine har selv syet tøjet, men de har hjulpet til med detaljer og farver og været basen til inspiration, siger Lotta Lindström om samarbejdet mellem designeren og eleverne fra designlinjen. Foto: Produktionsskolen Møllen

Send til din ven. X Artiklen: 15 minutter i rampelyset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

15 minutter i rampelyset

Ishøj - 07. februar 2017 kl. 10:55 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 1. februar debuterede Produktionsskolen Møllen i Ishøj på modeugen i København med et modeshow i samarbejde med designer Trine Lindegaard. I cirka to måneder har elever på skolens designlinjen deltaget i projektet og har med tanker og tegninger om stereotyper givet inspiration til udtrykket i den modekollektion, som Trine Lindegaard har syet sammen. Samarbejdet kulminerede med en modeopvisning i Søpavillionen, hvor seks af eleverne blandt andet skulle vise kollektionen frem. Det forklarer Lotta Lindström, der er lærer på designlinjen.

- Jeg synes, det gik rigtig fint. Eleverne var super dygtige til at tage den opgave og gå og stå i rampelyset, fortæller Lotta Lindström og fortsætter:

- De (eleverne red.) synes, det var sjovt. De var lidt nervøse og spændte, for de havde aldrig været til et modeshow før, men de var super friske og modige, og de gik bare derud af. De synes, det var sjovt at se, hvordan det er at være med til noget, man ellers kun ser på fjernsyn.

Ud af huset

Designer Trine Lindegaard er uddannet på Royal College of Art i London, hvor hun blandt andet har startet sit eget tøjmærke. Hun har tidligere lavet projekter sammen med I Tråd Med Verden, et projekt der hører under den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken, og det var faktisk gennem dem, at Lotta Lindström fik kontakt til designeren. Hun forklarer, at projektet har givet eleverne et bedre indblik i, hvordan man arbejder med inspiration.

- Formålet har været at lave et eksternt projekt og komme ud af huset og få en lille smag på den rigtige verden og arbejde sammen med nogle, der er professionelle og lever af det her, fortæller Lotta Lindström.

Udover eleverne fra Produktionsskolen bidrog kvinderne fra I Tråd Med Verden med at lave kunsthåndværk, som dannede kulisse for modeshowet. Musikken stod rap kollektivet Young Mob, som også har base i Ishøj. I alt varede showet cirka 15 minutter.