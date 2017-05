I Stenbjerggård Boligselskab fortryder afdelingsbestyrelsen ikke, at de indkaldte til afstemning om til- eller fravalg af Ishøj Fællesantenne, selv om den endte med at blive aflyst. Illustration: Ishøj Kommune

- Vi har da fået rusket op i nogle ting

Ishøj - 16. maj 2017 kl. 15:11 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Stenbjerggård Boligselskab, ligesom Søvej Huse, Kirkehaven, AAB 55 og Vildtbanegård afdeling 1, 2, 3 og 4, med kort varsel valgte af aflyse deres ekstraordinære afdelingsmøder i sidste uge, har afdelingsbestyrelsen ikke fortrudt, at de i første omgang indkaldte beboerne til at stemme om at blive i eller forlade Ishøj Fællesantenne til fordel for YouSee. Det forklarer Johnny K. Jensen, der er næstformand i afdelingsbestyrelsen for Stenbjerggård Boligselskab.

Læs også: Foreløbigt punktum i antennesag

- Vores opfattelse er, at vi har da fået rusket op i nogle ting. Vi har da lige pludselig fået flere kanaler. Vi har da fået rusket op i kommunen og i Kabelplus. På den måde fortryder vi det ikke, men det kunne da godt have været lidt anderledes, fortæller Johnny K. Jensen.

Han forklarer, at det var udsigten til et muligt erstatningskrav fra Kabelplus, der ville komme til at gå ud over beboerne i form af huslejestigninger, som gjorde, at afdelingsbestyrelsen aflyste sit ekstraordinære afdelingsmøde, hvor beboerne skulle have stemt.

Var afstemningen faldet ud til YouSee's fordel ville det betyde et beboerønske om at melde sig ud af fællesantennen fra den 1. juni, men ifølge vedtægterne for fællesantennen kan man først melde sig ud med to måneders varsel og dermed tidligst fra og med den 1. januar 2018.

- Vi havde regnet med, at kommunen ville lempe, men det ville man ikke. Man valgte at fastholde det (vedtægterne red.) i økonomiudvalget, fortæller Johnny K. Jensen.

Udskudt til efteråret I sidste uge udtalte borgmester Ole Bjørstorp (S) til avisen, at Vejleåparken og Vildtbanegård risikerede et erstatningskrav fra Kabelplus på henholdsvis otte millioner kroner og seks millioner kroner, hvis ikke de overholdt vedtægterne for, hvornår man retmæssigt kan melde sig ud.

- Som borgmesteren også udtalte i Sydkysten, ville vi få et erstatningskrav fra Kabelplus, og det ville betyde huslejestigning. Vi besluttede hos os, at vi ville aflyse og har forklaret beboerne, at vi ikke kunne gå med til huslejestigninger. Så vi har udskudt det og tager det op igen til efteråret og spørger beboerne, hvad de vil, siger han.

Og aflysningen af afstemningen var umiddelbart en beslutning, som flere beboere, ifølge næstformanden, godt kunne forstå.

- De beboere vi har snakket med synes, det var en fornuftig beslutning indtil videre. De undrer sig over, at den klausul, der har været, ikke er blevet taget mere alvorligt. Det er en fejl fra vores side, siger Johnny K. Jensen om vedtægterne for Ishøj Fællesantenne.

Graden af information Han mener dog samtidig, at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har inddraget afdelingsbestyrelserne med den fornødne information i forløbet omkring Ishøj Fællesantenne og valg af TV- og bredbåndsleverandør.

- Vi synes, kommunen har fejlet i den proces. Vi har ikke været informeret om det ene eller det andet. Vi føler, det er trukket ned over beboerne, og beboerne ville gerne fortsætte med YouSee. Vi ved godt, der skulle være et EU-udbud, men vi føler ikke, vi har været med på sidelinjen, siger Johnny K. Jensen.

Ifølge Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp (S) har kommunen med et borgermøde tilbage i februar gjort sit for at oplyse borgerne om situationen for Ishøj Fællesantenne. Og netop fordi driften af fællesantennen skulle i et EU-udbud kunne kommunen ikke på det tidspunkt informere om, hvilken leverandør der ville vinde udbuddet, forklarer han.

- Vi har holdt det møde, og vi har tidligere orienteret grundejerforeningerne, der var indkaldt til møde og boligselskaberne, men jeg mener ikke, de kom, men der kom en del fra grundejerforeningerne. Så det er ikke fordi, vi ikke har gjort det. Så kan man diskutere, om det er gjort godt nok, men det er i hvert fald gjort med et stort møde, hvor der var 250 mennesker til stede, siger borgmesteren.

I Stenbjerggård Boligselskab forklarer Johnny K. Jensen, at afdelingsbestyrelsen nu har opfordret sine beboere til at gå ned i bycentret og tilmelde sig Kabelplus, så de kan se fjernsyn, når signalet på fællesantennen den 1. juni skifter fra YouSee til Kabelplus.

Er Stenbjerggård Boligselskab stadig en del af Ishøj Fællesantenne til januar 2018?

- Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke spå om fremtiden. Det er op til beboerne. Det er dem, der bestemmer det, siger næstformanden.

