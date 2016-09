Arkens museumsdirektør Christian Gether tiltrådte som direktør for Arken i februar 1997. Siden har han oplevet, hvordan museet i Ishøj er blevet udvidet med tilbygninger i 2008 og i 2011. I 2016 indviede Arken så Kunstens Ø, som placerer museet på en ø omgivet af vand. Foto: Anders Dall

- Man skal kunne drømme de største drømme

Ishøj - 07. september 2016 kl. 11:09 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks år efter kunstmuseet Arken så dagens lys, satte museet sig et mål om at hente det 20. århundredes største kunstmaler til Vestegnen.

En maj-dag i 2002 sidder Arkens museumsdirektør Christian Gether på en førstesalsrestaurant i det danske hus på Champs-Élysées i Paris. Bordet foran ham er dækket med to frokosttallerkener. Han skal mødes med kunstmaleren Pablo Picassos barnebarn, Bernard Picasso, som pludselig står i døren og kigger mærkeligt rundt i lokalet. Han ved kun, at en direktør fra et dansk museum har bedt om et møde om bedstefarens malerier. Christian Gether rejser sig fra sin stol, går hen og præsenterer sig og spørger, om Bernard Picasso ikke vil komme med hen og sidde ved bordet.

- Så sagde han: "Jeg vil ikke have frokost. Jeg har sagt, jeg ikke vil have frokost." Det havde han ikke sagt, men så bad jeg tjeneren om at fjerne de der tallerkner, og så fik vi bare noget vand, og han var meget fraværende faktisk - som om han sad og tænkte på noget andet hele tiden, fortæller Christian Gether.

Hver gang Arken forsøger at bringe international kunst til Ishøj, sender de direktøren. Det er ham, ejerne af malerierne vil snakke med. Det er hans troværdighed, som Picassos barnebarn, Chagall's barnebarn eller en repræsentant for en fond måler og vejer, inden et møde om at låne malerier enten falder til jorden eller går igennem.

- Jeg har altid ment, at man skal sætte sigtekornet højt. Man skal kunne drømme de største drømme. Hvis ikke man kan drømme de største drømme, er der heller ikke noget at slå af på, og vi havde den store drøm, at Arken skulle være et stort nyt museum i et nyt land på Københavns Vestegn med internationale udstillinger.

Ideen om et kunstmuseum på Vestegnen satte sine frø i midten af 1980'erne. På baggrund af udflytningen fra hovedstaden til forstadsbæltet langs Køge Bugt havde flere og flere familier etableret sig på Vestegnen enten i parcel- eller højhuse, og det fik ifølge Christian Gether det daværende Københavns Amt til at sætte handling bag ideen om at etablere et kunstmuseum til Vestegnens borgere.

Deltagende museum

I 1996 så kunstmuseet Arken derfor dagens lys i Ishøj, og i februar 1997 overtog Christian Gether posten som museumsdirektør.

- Da jeg trådte til her, var det min helt klare vision, at jeg ville lave et museum, der dels var et mønstermuseum i forhold til det klassiske museum. Vi skulle overholde alle de klassiske dyder for, hvordan man driver museum samtidig med, at vi skulle nytænke det i forhold til, at vi var kommet ud i et nyt socialt område - et nybyggerområde, næsten fremtidens Danmark, fortæller Christian Gether.

I sit virke som direktør for Center for Dansk Billedkunst bad Kulturministeriet i 1994 Christian Gether om at skrive en kunstbog om landets kunstmuseer.

Han kaldte bogen "Kunstmuseet - En institution i forandring" og såede de første tanker om det, som han kalder det deltagende museum med den besøgende i centrum. Frøene tog han med og plantede i Arken.

- Vi udviklede det deltagende museum, og det er også derfor, at vi har arbejdet enormt meget på, at kunstmuseet Arken ikke skulle være en hellig hal, sådan en erstatning for kirken eller fremtidens katedral. Det har jeg aldrig ønsket, at museet skulle være. Jeg har altid ønsket, at museet skulle være ligesom antikkens torv i Athen, hvor oplyste mennesker og engagerede mennesker mødtes og diskuterede for mennesket væsentlige problemstillinger, og selvfølgelig når det er et kunstmuseum, så er det med udgangspunkt i kunsten.

Åben skole

Det deltagende museum handler for museumsdirektøren også om at involvere sig i lokalmiljøet og påtage sig en samfundsmæssig oplysningsopgave. Derfor har museet blandt andet modtaget et millionbeløb til at udvikle et undervisningsprogram, der hedder Åben skole. Her inviterer Arkens undervisere Vestegnens skoler ud til forskellige læringsforløb på museet - et tiltag der ifølge Christian Gether betyder, at mellem 30.000-40.000 elever årligt besøger Arken.

- Vi synes, at Vestegnens beboere også har ret til i deres lokalmiljø at blive konfronteret med den kunst, som man ellers skal til New York, London eller Paris for at opleve. Det har været udgangspunktet for hele vores virke, og derfor er vi gået kompromisløst efter den højeste kvalitet.

Med et kvalitetsstempel og et økonomisk tilskud fra staten til driften af museet opnåede museet i 1999 en statsanerkendelse.

En afgørende økonomisk ballast til at sætte handling bag museets vision om at hente den største internationale kunst til Arken. Det var allerede lykkedes i 1997, da Christian Gether gennem sit netværk fik nys om muligheden for at vise malerier af den surrealistiske maler Salvador Dali.

- Det var gennembruddet. Der kom jo altså 200.000 besøgende, og så kan man sige, så kørte det faktisk derfra, og det har det også gjort, fordi vi får de her 30 millioner kroner om året fra staten.

Få år efter Arken præsenterede malerier af Dali, begyndte ideen om en Picasso-udstilling at spøge i museumsgangene. På det tidspunkt, kun seks år efter Arkens fødsel, var museet stadig en ny spiller på markedet. Stadig ukendt for de fleste uden for Danmark. Også for Bernard Picasso i Paris, som en forårsdag i 2002 fik en henvendelse fra en dansk museumsdirektør.

Picasso kom til Ishøj

Ved bordet i restauranten i det danske hus på Champs-Élysées i Paris er frokosttallerkenerne fjernet fra dugen, og Christian Gether går i gang. Fortæller om Arken, Vestegnen, om sig selv, Arkens tidligere udstillinger og hvilke udstillinger, museet planlægger for fremtiden. Bernard Picasso lytter, vejer direktørens ord og foreslår et nyt møde 14 dage senere.

- Så kom jeg ned til møde igen, og så havde jeg altså en tre fire møder med ham, hvor jeg blev forhørt, og så endte det med, at vi fik lov til at låne et stort antal Picasso-billeder, som aldrig nogensinde havde været i Danmark, og de havnede altså på Københavns Vestegn.

2004-udstillingen med cirka 60 Picasso-malerier er Arkens hidtil bedst besøgende enkeltudstilling med 196.000 besøgende, som ifølge Christian Gether fik en unik mulighed for at se det 20. århundredes største kunstner.

- Han kunne altså fornemme tidsånden og billedliggøre den. Det er jo ikke litteratur, det er visuel kultur, som vi jo alle sammen kan forholde os til, og det griber os, når vi ser de skikkelser, som han laver.

Siden Arken åbnede i 1996, er museet blevet udvidet to gange med tilbygninger i 2008 og 2011. I januar 2016 indviede Arken Kunstens Ø, som placerer museet på en ø omgivet af vand.