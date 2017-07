Se billedserie portrætfoto af Thomas Tram Pedersen, som er ny klummeskribent på OPLEV. Han er også ny leder af borgcenteret, så flere billeder til arkivet ønskes Foto: Kenn Thomsen

Sommerferie fuld af oplevelser - og kedsomhed

Ind i kulturen - 12. juli 2017 kl. 14:55 Af Thomas Tram Pedersen, afdelingsleder Danmarks Borgcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Temperaturen har været over de 25, studenterne hujer, festivalerne buldrer i det fjerne. Sommeren er startet i Danmark. Det er den også for de mange skoleunger, som nu kan se frem til syv uger i jagten på sommerens bedste oplevelser.

Da jeg var knægt - og nu er vi tilbage i 70'erne - så jeg frem til sommerferien med lige dele forventning og rædsel; med ærefrygt. Syv uger uden skole forekom som et helt liv, som man skulle have til at gå på godt og ondt. Det gode var, at vejret var storartet og man havde al tid i verden. Det onde var, at al tid i verden godt kan føles som længe, hvis man ikke har nogen at dele den med. Man kunne nemlig ikke være sikker på, at kammeraterne var hjemme, og da curlingbørn endnu ikke var opfundet, så forældre og bedsteforældre det heller ikke som deres fremmeste opgave, at underholde os børn. I mindst fire uger, var man overladt til sig selv. Set i bakspejlet var det måske meget godt; så havde man friheden til at flygte fra kedsomheden og gå på opdagelse i nye verdener med lang line og korte bukser.

Sådan er det ikke helt længere. Ferien er stadig lige lang, men linen er blevet lidt kortere. Curlingbørnene bliver skøjtet rundt mellem de uendeligt mange tilbud, som sommerlandet byder på til børnefamilier. Det er bare at vælge det rigtige.

Og det gør mor med sikker hånd. Det kan godt være, at far har nogle ideer, og at ungerne har deres forventninger. Men i sidste ende er det mor, der træffer beslutningen om, hvad der skal ske ud fra nogle klare kriterier; hele familien skal kunne være sammen, det skal være til at betale, og så skal der være pænt og rent og sikkert, hvor man end lander. Hvad aktiviteten så egentlig handler om, spiller en mindre rolle. Men man kan jo lige så godt vælge aktiviteter til familien med indhold, som giver god mening, så længe de andre betingelser er opfyldte. Så her er mine tre bedste tips i sommerlandet til alle sjællandske mødre - og deres familier.

Besøg de store nationale udflugtsmål; Stevns Klint, Møns Klint, Roskilde Domkirke, Gåsetårnet. De har været en del af et hvert barns sommerminder i generationer og skal gerne også være det i generationer fremover. Her er masser af aktiviteter for familien.

Eller lav en aktiv ferie i et andet tempo fra før verden gik af lave. Andelslandsbyen ved Holbæk, Lejre og Middelaldercenteret sender hele familien og fantasien på fælles uforglemmelige oplevelser.

Min tredje anbefaling for denne juli er også at huske at blive hjemme. Lad være med at jagte oplevelser i hele ferien. Engang imellem er det faktisk sundt for børn at kede deres små rumper ud af de korte bukser. Kedsomhed er dynamoen for fantasi, og fantasi er dynamoen i innovation. Og som bekendt er det innovation, der skal sikre Danmarks fremtid. Så gør os alle en tjeneste: Kig i avisen, tag ud og OPLEV, men husk at komme hjem og lad kedsomheden blomstre i sommersolen. Tro mig; den vil give helt nye oplevelser!