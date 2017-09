Det er positivt at lade sig styre af nysgerrigheden, mener Claus Lynge. Her et billede fra aktuel udstilling med Michael Kvium på Kunstmuseet Arken. Foto: Jens Wollesen

Oprejsning til flanøren

Forestil Dem at vi ikke tillod os at flanere: Vi ville determinerede stå op om morgen; målrettet indtage det fornødne antal kalorier ved morgenbordet - ikke for meget, ikke for lidt; mange af os ville finde den korteste og hurtigste vej til vores arbejde, hvor vi helst uden for mange afbrydelser eller pauser løser de opgaver, vi har sat os for eller er blevet sat til at løse.

Herefter vil vi, uden at ænse vores omgivelser for meget, bevæge os retur til udgangspunktet - det vi kalder "hjem" - for her at eksekvere og processere et kvantum indkøbte madvarer og siden pacificere os selv i en usund siddeposition og måske endda konsumere et antal tv-koncepter, for at afslutte dagen med at finde nattelejet for de næste seks-otte timer. I et afmålt antal uger om året vil vi tillade os rollen som "turist", som jo er discountudgaven af flanøren.