Se billedserie portrætfoto af Thomas Tram Pedersen, som er ny klummeskribent på OPLEV. Han er også ny leder af borgcenteret, så flere billeder til arkivet ønskes Foto: Kenn Thomsen

Kulturen hjemme hos os

Ind i kulturen - 07. marts 2017 kl. 15:07 Af Thomas Tram Pedersen, afdelingsleder på Danmarks Borgcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun de spæde forårsblomster, der myldrer frem her på kanten mellem vinter og forår; det samme gør de brede kulturtilbud.

I den næste måned eller to vrimler det med helt lokale kulturtilbud, hvor vinterens anstrengelser i atelierer, øvelokaler og haller skal vises frem for familie, venner og naboer. Det er bredde-kulturens tid med et utal af koncerter, udstillinger og opvisninger forberedt af vores børn, mødre og naboer.

Det kan godt være, at nogle af tilbuddene udfordrer vores gængse kulturop- fattelse, som når man sidder en hel eftermiddag i en kold pomfrit-lugtende sportshal og ser ungerne fra den lokale idrætsforening fremvise rytmisk gymnastik. Men der er også fantastiske og overraskende lokale oplevelser at hente med kunsthåndværksudstillinger og koncerter for kor eller orkester, når vores nærmeste stolte viser deres formåen frem. Og uanset resultaterne elsker vi det, for det er kultur, som vi selv er med til at skabe.

Men også på de etablerede kulturhistoriske museer kan man opleve fantastiske resultater af frivillige kræfters indsats ude i de lokale samfund. Detektorfolkenes fund fra den sjællandske muld er et godt eksempel. "Detektorfolket" er ikke nær så skræmmende og mystisk, som det umiddelbart kan lyde til. Begrebet dækker over de mange frivillige, der bevæbnet med elektriske metal-detektorapparater minutiøst afsøger kvadratmeter efter kvadratmeter af det ganske, danske landskab i håbet om at finde skjulte skatte fra fortiden.

Detektorfolket er en enorm ressource for museerne. På Museum Sydøstdanmark har vi indgået et samarbejde med amatørarkæologer under programmet "Jagten på Vikingerne". Programmet skal bidrage med nye fund fra områder, som museets arkæologer aldrig ville have chancen for systematisk at undersøge. Det er netop her, detektorfolket kommer ind i billedet, og de har lagt tusinder af timers arbejde med at lytte til de vinterbare marker. Og indsatsen har bestemt ikke været forgæves, og der er gjort fantastiske fund, som snart vil kunne ses på Danmarks Borgcenter i Vordingborg i forbindelse med udstillingen "Vikingernes Metropol" og på Vikingeborgen i Køge.

Så brug OPLEV som din guide til, hvornår din chef synger opera eller din nabo udstiller sine arkæologiske fund. Det er nemlig vores egne kulturtilbud, og de er fantastiske.