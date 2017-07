Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Hvorfor skal vi have børnemuseer?

Ind i kulturen - 22. juli 2017 kl. 08:26 Af Annemette Birk Lund, formidlingschef, ROMU Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da mine børn var mindre, besøgte vi altid børnemuseer, når vi var ude at rejse. Det var sjove steder for børn, for det var rum, som var designet akkurat for dem. Det var altid en god måde at tilbringe et par timer. Men det var lidt af en luksus at være på et museum, hvor børn var målgruppen. Her kunne vi opleve sammen.

I Roskilde Museums nyåbnede udstilling har vi indrettet en hel etage til børn i forskellige aldersgrupper. I Skolen kan de sætte sig bag skolepultene og forestille sig, hvordan det var at være skolebarn for 100 år siden - med forhøjet kateder, anskuelsestavler og spanskrør. At en skolestue kan noget helt særligt, har været tydeligt at høre her de sidste uger op til åbningen, mens håndværkerne har savet, hamret og banket - her er lystigt talt om, hvem der oplevede at blive smidt uden for døren, og lærere som har været svære at glemme. En skolestue er noget, vi alle har et kendskab til - derfor er det også et rum, som altid sætter gang i erindringer, fortællinger og erfaringer på tværs af genrationer.

Legetøjsudstilling Parvamundi (Lille Verden) er en magisk verden, hvor legetøjet selv fortæller sin historie - hør fx tinsoldaterne fortælle om livet på slagmarken eller dukken om, hvordan det var at bo i et fint hjem, hvor pigens mor selv syede dukkens tøj, og pigen gavmildt donerede egne lokker til dukkens hår. Det er et rum, hvor børn både kan gå på opdagelse på egen hånd, men også i fællesskab med forældre og bedsteforældre, hvor også deres erfaringer kan bidrage til oplevelsen.

I Børnebyen har vi skabt et rum, hvor de helt små førskolebørn kan opleve museet. Her kan de lege og gå på opdagelse i Roskilde bys silhuetter, køre med biler på et kort over det gamle Roskilde, klæde sig ud som fortidens roskildeborgere eller lege, at de kører af sted med toget Odin, det første mellem København og Roskilde.

Børneudstillingen fortsætter uden for museets fysiske rammer, med en gratis app til børn og barnelige sjæle: MuseumsMysteriet. Roskilde Museum og Professor Blom har brug for hjælp! En mestertyv er på rov og børnene kan kun stoppe ham ved at løse hans drilske gåder. Det er en skattejagt, som fører børnene rundt i Roskildes middelalderby.

Fælles for både Skolen, Parvamundi, Børnebyen og MuseumsMysteriet er, at børn får sat deres eget liv i perspektiv - de oplever et glimt af at være en del af større kredsløb, ét slægtsled i en uendelig lang række af mennesker, der har levet før én selv, og som skal leve efter.