Grise blev udskiftet med panser og plade

Af Bente Eskesen, skuespiller og leder af Dragsholmrevyen

I 2014 mødte jeg en mand på TV ØST i Vordingborg ved navn Allan Pedersen. Vi skulle være med i den samme udsendelse, og mens vi sad og ventede på at komme i studiet, faldt vi i snak over en kop tår kaffe. Allan fortalte mig, at han havde samlet på militære køretøjer, siden han var ganske ung og var nu i besiddelse af så stor en samling, at han var klar til at åbne et museum.

Jeg må indrømme, at jeg på daværende tidspunkt havde svært ved at forstå hans store passion for krigsmaskiner. Jeg synes heller ikke, at han lignede et menneske, som jeg forbandt med krig og ødelæggelse. Fordommene stod i kø.

Forleden sad jeg og funderede over, hvordan verden har udviklet sig, siden jeg selv gik med i atom-marcher og demonstrationer mod krig. I min naivitet havde jeg absolut ikke forestillet mig, at jeg igen skulle opleve en verden med så stor usikkerhed og så kaotiske tilstande, som tilfældet er i dag.

Vi mennesker er udstyret med noget så vidunderligt som en hjerne, der kan tænke de smukkeste tanker, udregne de mest komplicerede regnestykker og opfinde de fineste ting til gavn for menneskeheden, men den kan også gå de mørke og destruktive veje.

Pludselig kom jeg i tanke om den venlige og imødekommende mand jeg havde mødt på TV ØST. Jeg måtte se det museum, som han havde fortalt så varmt og engageret om. Jeg fik fat i Allan, aftalte at mødes og glædede mig nu til at køre til Midtsjælland.

Mindede om MASH Det var et imponerede syn, der mødte mig, da jeg kørte ind på gårdspladsen foran Panzermuseum East i Fladholte. Et kæmpestort fly tog imod og lod mig forstå, at det ikke var et amatørmuseum, jeg var kommet til.

Allan (i fuld uniform) og en medarbejder ventede mig i Cafe Bomben, der heldigvis var indrettet med en hel del humor. Jeg kom til at tænke den amerikanske tv-serie MASH, der midt i krigens rædsler fik os til at ligge flade af grin.

Så gik turen gennem laderne, som tidligere havde huset grise og træpiller. For ejendommen var oprindelig en landbrugsejendom, der nu var forvandlet til et kæmpe koldkrigsmuseum.

De store rum var spækket med bæltekøretøjer, pansrede hjulkøretøjer, motorcykler, lastbiler, et komplet felthospital og feltbageri, uniformer og en kæmpe samling af medaljer. Der var små tableauer, der fortalte historien om, hvordan man i det tidligere DDR fastholdt mennesker bag hegn og mure.

Hele sceneriet satte gang i både tanker og følelser, for som barn har jeg selv stået sammen med mine forældre og set på muren fra den østtyske side. Jeg glemmer aldrig den tomhed og magtesløshed, som den skabte.

Til gengæld var jeg fyldt op af god energi, da jeg sagde farvel og tak til for en spændende og levende rundvisning. Nu forstod jeg Allans store interesse for tiden omkring den kolde krig og alt det militære isenkram, der blev skabt den gang.

Panzer Museum East står som et bevis på, at vi skal lære af historien. Kan og vil vi det?