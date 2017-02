Se billedserie Madam Romses magiske legetøjsværksted er det nyeste påhit i børnehøjde på Roskilde Museum. Foto: ROMU

Fremtidens museum - er meget mere museum!

Ind i kulturen - 22. februar 2017 kl. 10:49 Af Annemette Birk Lund, formidlingschef, museumskoncernen ROMU

En grå og kold lørdag formiddag i januar - og Roskilde Museum er fyldt med børnefamilier, som besøger museets nyeste formidlingstiltag "Madam Romses magiske legetøjsværksted". Omkring bordet bliver der sludret, klippe-klistret, hygget og drukket kaffe, mens der fortælles om legetøj fra før "ruder konges tid". Et par dage efter er der "vinylbingo" på RAGNAROCK. Her møder knap 60 mennesker op, i alle aldre, nogle alene, andre med familie eller venner. De sidder i museets cafe, hygger sig og er helt klar til at sætte næste "brik" på pladen.

Museumsbranchen oplever i disse år en øget efterspørgsel efter det, museerne tilbyder. Ikke bare på de 10 besøgssteder i Roskilde, Lejre og Frederikssund, som hører ind under museumskoncernen ROMU, men i hele Danmark ses den stigende interesse for museernes tilbud.

Men hvordan fastholder vi museernes stigende popularitet og positive udvikling? Hvordan sikrer vi os, at publikum bliver ved med at havde lyst til at besøge og bruge museerne?

De kulturhistoriske museer har altid været under udvikling. Museerne har gradvist ændret sig gennem nogle hundrede år. Sat på spidsen er museerne gået fra at være stadig voksende "containere" med museumsgenstande, til at blive en unik platform, hvor mennesker mødes om deres historie.

Jeg ser fremtidens museer som aktive og deltagende facilitatorer for social interaktion. Vi forsøger på ROMU at lave et museum, hvor både "det nye" og aktuelle tilbydes på lige fod med det "historiske og traditionelle". Hvor udstillinger og aktiviteter byder indenfor i rum, hvor kreativ tænkning kan udfolde sig, og hvor publikum kan se og interagere med kulturhistorien og hinanden.

I 2016 åbnede ROMU både RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur samt en nyopsætning af Lejre Museum. I det første halvår af 2017 er det Frederikssund og Roskilde Museum, som slår dørene op for nye store udstillinger.

I alle vores nyopstillinger har vi søgt at tænke det moderne og fremtidens museumspublikum ind - både i bygningsindretning og udstillingsdesign. På hvert museum har vi indrettet dele af bygningerne til områder med fri adgang. Det skal således være muligt at komme på museet uden at "gå på museum". Selve udstillingsrummene er indrettet som sociale rum, hvor publikum mødes. Stopper op. Sætter sig ned. Fordyber sig. Taler sammen og føler sig godt tilpas.

Tilbage i Madam Romses magiske legetøjsværksted og til Vinylbingo. Her er der slukket for de elektroniske devices. Her mødes man i et velfortjent pusterum. Fremtidens museer er gavmilde. Fremtidens museum er meget mere museum!