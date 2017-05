Se billedserie Trampestien Højderygstien er en del af Geoparken i Odsherred. Den blev indviet sidste år. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Et bymenneske vover sig ud i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et bymenneske vover sig ud i naturen

Ind i kulturen - 29. maj 2017 kl. 14:30 Af Thomas Tram Pedersen, afdelingsleder Danmarks Borgcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg normalt ikke sætter den store pris på oplevelser i naturen.

Læs også: Når fortiden graves frem af jorden

Jeg ser gerne naturen. Konstaterer den. Måske stiger jeg endda ud af bilen et par minutter. Men så er det også nok, fordi naturen keder mig. Jeg er meget mere til oplevelser inden for kulturens verden, hvor der sker noget, og hvor man ikke er så udsat for elementernes rasen og de vilde dyr.

Nu er der trods alt grænser for, hvor vilde dyrene og hvor rasende elementerne er i Danmark. Og faktisk er der også rundt om i regionen behjertede og dygtige mennesker, der har gjort en hel særlig indsats for at gøre naturen både tilgængelig og spændende for alle - selv for bymennesker som mig.

Sommerens tre ture

For der er masser af både natur og kultur at opleve på vandreruterne rundt i regionen. Jeg vil særligt fremhæve tre, som jeg skal prøve kræfter med i sommer.

Først er den meget omtalte og prisvindende Camøno, som faktisk er en hel serie af vandreruter, der kan åbne smukke Møn og alle dens historier. Det hele er lige til at gå til med et vandrekort og skilte hele vejen. Start for eksempel ved Møns Museum i Stege.

Stevns Klint er måske nok lavere end Møn, men klinten har som UNESCO Verdensarv også rammen for natur- og kulturoplevelser i verdensklasse. Trampestien langs hele Stevns Klint er skiltet og formidlet på hele den 18 km lange tur. Jeg starter nok i Rødvig og går de cirka fem km til Højerup.

Endelig er der den helt nye Højderygsti gennem Odsherreds fantastiske bakker med start på Vejrhøj. Den skal prøves!

Stor natur og fin kultur. Og turene kan endda gøres i sneakers; man behøver ikke de dyre støvler, bukser, frysetørret mad og et spidstelt i guldfolie for at være med på en del af turen.

Der er plads til både den store ekspedition eller til den lille eftermiddagstur. Det er bare at finde den rigtige tur, snøre støvlerne og så af sted!

relaterede artikler

Vi går bersærk med vikingerne 01. maj 2017 kl. 11:09

Hvor dum kan man være! 14. april 2017 kl. 13:42

Uden bomuldshandske og pincet 05. april 2017 kl. 12:27