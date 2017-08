Se billedserie "Indrømmet, udefra set ligner det overhovedet ikke et rigtigt stykke arbejde og ingen andre end skuespillere lærer tusindvis af ord udenad, smører sminke i hovedet og tager mærkeligt tøj på. " skriver Bente Eskesen. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

At være eller ikke være...gøgler

At være eller ikke være...gøgler

Ind i kulturen - 18. august 2017 kl. 08:54 Af Bente Eskesen, skuespiller og leder af Dragsholmrevyen

Da jeg var 15 år kom jeg på højskole på dispensation.

Mine forældre skulle skilles og gav mig i den anledning, synes de selv, et rigtig godt tilbud: "Du må selv bestemme hvem af os du vil bo hos". Som enebarn havde jeg tit oplevet at befinde mig, som en trist lus mellem to negle, så jeg svarede: " at det nok var bedst at bo med mig selv". De blev noget febrilske og efter megen snak frem og tilbage, endte det med højskolen.

Det var slet ikke så tosset med den højskole, der var en verden til forskel fra folkeskolen, som jeg aldrig helt blev rigtig gode venner med. Højskolen havde alt, hvad hjertet kunne begære af kreative og fysiske udfordringer, samt friheden og opfordringen til at tænke selvstændigt.

Jeg kastede mig ud i den ny og spændende verden. Sad i timevis og "pølsede" de grimmeste krukker op, tog den store livreddereksamen, der bl.a. gav brede ucharmerende skuldre og spillede teater for fuld udblæsning. Der blev plantet et frø: "Jeg ville være skuespiller".

Mine forældre blev fortvivlede og min far gav voldsomt udtryk for, at det ikke var et rigtigt arbejde og, at man sikkerhed ikke kunne leve af "det der gøgl".

Årene gik ad snørklede veje og en dag stod jeg med afgangsbeviset fra Århus Teaters Skuespillerskole.

Det var noget af en sejr! Havde min far så ret i, at man som skuespiller ikke udfører et rigtigt stykke arbejde? Indrømmet, udefra set ligner det overhovedet ikke et rigtigt stykke arbejde og ingen andre end skuespillere lærer tusindvis af ord udenad, smører sminke i hovedet og tager mærkeligt tøj på. Men for os giver det i allerhøjeste grad mening at fortælle historier, der gør mennesker glade og giver dem noget at tænke over.

Ud over mit teater og revyarbejde optræder jeg ofte for demente. At se lyset blive tændt i deres øjne og få dem til at synge med på de sange, som de kan huske fra deres ungdom, er fantastisk.

Som så mange andre, var min far også overbevist om, at man ikke kunne leve af at være skuespiller. Det er der mange, der kan og endnu flere, der ikke kan. Det er en meget usikker branche og de fleste skuespillere i Danmark er freelance og går fra job til job. Det kan da være spændende ikke at vide, hvad der ligger af måske skønne ting omkring det næste hjørne, men det kræver is i maven og en evig tro på, at man er god nok.

De, der ikke kan klare usikkerheden og de ledige perioder, tager en anden uddannelse og mange gange er det noget, der ligger i tråd med skuespilleruddannelsen.

Der findes et utal af forskellige former, faconer og konstruktioner inden for dansk teater og jeg har stukket min nysgerrige næse i mange af dem. Sådan lidt helligt sagt, har jeg altid prøvet at følge mit hjerte, både når jeg er blevet tilbudt jobs og når jeg selv har produceret.

Det har bestemt ikke altid været fornuftige valg og det har kostet på familiesiden, men så længe den indre gøgler logrer med halen, er den svær at stoppe.