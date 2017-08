Workshop med kendt tv-mand

TV-seere, der følger programmerne på Discovery, vil formentlig kende navnet Dave Canterbury. Det samme vil natur- og friluft-entusiaster. Canterbury er kendt for en række tv-programmer om friluftsliv, og i næste måned vil man kunne opleve ham live i Jyderup Skov. Han bliver nemlig underviser på en friluftsworkshop, som firmaet og foreningen Bushcraft står for.

- Det er et scoop at have Dave Canterbury med, siger Jesper Hede, Mørkøv. Han er indehaver af virksomheden Bushcraft og formand for foreningen af samme navn, en forening, der tæller omkring 100 medlemmer fordelt over hele landet.