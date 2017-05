15 steder i Nordvestsjælland har haft ubudne gæster. (Arkiv) Foto: Kristian Brasen

Weekendens tyvegods: Sprut, gavekort og modellastbiler

Holbæk - 22. maj 2017

Indbrudstyvene har igen været aktive i det nordvestsjællandske område. Midt- og Vestsjællands Politi har henover weekenden modtaget 15 anmeldelser, hvor tyvegodset spænder fra læskedrikke, sprut og parfume til værktøj, smykker og Tekno-lastbiler.

Tørstig tyv brød ind i Spar En tyv med en forkærlighed for de våde varer brød lørdag lidt efter midnat ind i købmanden Spar på Nyrup Klintvej i Nyrup. Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi knuste tyven den nederste rude i døren til butikken og fik desuden taget en rude ud af en skydedør i butikken. Der var spor af tyven i området ved læskedrikke, alkohol og ved kasseområdet. Der blev stjålet energidrikke af mærkerne Red Bull, Monster og Blue Bear. Desuden blev der stjålet vodka af mærkerne Smirnoff og Vostock og whiskey af mærkerne Gentleman Jack og Jack Daniels.

Tyv stjal computer, øl og gavekort Fredag modtog politiet en anmeldelse om et indbrud på Slagelsevej i Kalundborg Lyng. Indbruddet kan være sket i løbet af sidste uge. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at tyven blandt andet stjal en sølvgrå Macbook, et gavekort på 500 kroner til Matas og flere rammer Tuborg fra huset og værkstedet.

Syv Odsherred-indbrud Fredag omkring klokken 13 forsøgte en tyv at bryde ind i et sommerhus på Ulkerupvej ved Strandhuse i Nørre Asmindrup. Det lykkedes dog ikke.

Lørdag blev der anmeldt et indbrud i et sommerhus på Froggårdsvej ved Ellinge Lyng. Tyven brød en dør op for at stjæle en motorsav af mærket Bosch, tre jakker og tre bluser af mærket SOS, før vedkommende stak af igen.

Der blev desuden anmeldt et andet indbrud på Ericavej i Vig Lyng. Her blev stjålet en PH lampe.

Søndag modtog politiet fire anmeldelser om indbrud. Det ene i et hus på Nyvej i Højby. Tyven, der kom ind ved at knuse et soveværelsesvindue, havde først forsøgt at bryde et badeværelsesvindue op uden held. Tyven stak af med smykker og et herre armbåndsur.

Derudover var der indbrud på Nyledsbakken i Nykøbing Sjælland, Mellemtoften i Ordrup og et indbrud på Engparken i Asnæs, hvor der blev stjålet parfume og et ældre ur og desuden sprøjtet parfume på et vindue og i soveværelset.

Tre indbrud i Jyderup Politiet modtog fredag tre anmeldelser om indbrud i Jyderup. To af dem var på Provstevænget. I begge huse brød tyven brudt et vindue op og tømte alt indholdet fra skabe og skuffer ud på gulvet. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der endnu ikke er overblik over, hvad der blev stjålet. Det tredje indbrud var på Dambækvej, hvor tyven brød en terrassedør op og blandt andet stjal en forlovelsesring af guld med indgravering.

Tre indbrud i Svebølle I weekenden har der været tre indbrud i Svebølle. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den første anmeldelse kom lørdag klokken 10.33 fra Anemonevej. En tyv havde brudt et badeværelsesvindue op, rodet igennem hele huset og blandt andet ødelagt en varmepumpe. Næste anmeldelse fra Svebølle kom klokken 23.39 fra Rødtjørnevej. Her havde tyven taget en rude i et vindue ud og blandt andet stjålet 25 modellastbiler af mærket WSI og Tekno. Sidste anmeldelse fra Svebølle kom søndag klokken 10.35 fra Gyldenrisvej, hvor store dele af villaen var rodet igennem af en tyv.