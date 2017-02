Voldtægtsdom formildet

Ligesom i Retten i Holbæk blev den 17-årige fundet skyldig i at have krænket en 17-årig piges blufærdighed og tvunget hende til oralsex på et toilet, inden han voldtog hende i skolegården på Sejergårdsskolen i Tølløse. Og derudover blev han fundet skyldig i efterfølgende at have forsøgt at true pigen til tavshed.