Voldtægts-tiltalt mand blev væk fra retssag

Holbæk - 24. august 2017 kl. 06:01

Hovedpersonen i en retssag om årelangt seksuelt misbrug af to mindreårige piger på en adresse i Holbæk Kommune dukkede ikke op, da sagen onsdag blev indledt ved Retten i Holbæk.

Den 41-årige mand, der i dag bor i en by i Vestjylland, og som er tiltalt for gentagne gange i årene 2005 til 2009 at have udsat to søstre for en række seksuelle krænkelser - i ét tilfælde blev den dengang 11-årige storesøster ifølge anklageskriftet bedøvet og voldtaget af manden - var ellers indkaldt og bekendt med, at sagen imod ham skulle starte.

Udeblivelsen kom derfor også som en overraskelse for mandens forsvarsadvokat, Ib René Laursen.

Tilstede i retten var også i hvert fald den ene af de to piger, der ifølge anklageskriftet blev udsat for overgrebene, samt flere af deres familiemedlemmer og pårørende.

De gav forståeligt nok udtryk for stor frustration over, at retssagen, der allerede én gang tidligere er blevet udsat - dog ikke på grund af titalte - på ny skulle forsinkes.

I forvejen ligger de forhold, der er rejst tiltale for, op mod 12 år tilbage i tiden, så det er en sag, der har været længe undervejs.

I løbet af onsdagen lykkedes det forsvarsadvokaten at få kontakt til den 41-årige mand, der ifølge egen forklaring var blevet syg.

Retten havde dog ikke modtaget nogen lægeerklæring, og enden på det hele blev, at retsformanden, dommer Kinna Eidem, på begæring af anklagefuldmægtig Anders Rechendorff, udstedte en anholdelsesbeslutning på den tiltalte mand.

Det betyder, at politiet kan anholde ham og bringe ham til Holbæk, og det skulle sikre, at han ville være tilstede i retten torsdag formiddag, når sagen efter planen skulle genoptages. Her ville han så få mulighed for at give sin forklaring.

Ifølge hans forsvarer nægter den 41-årige mand sig skyldig i alle sagens forhold.

Forsinkelsen af sagen betyder formentligt, at der ikke som planlagt kan afsiges dom fredag, vurderer sagens anklager, Anders Rechendorff.

Ved retsmødet onsdag tog man trods tiltaltes fravær fat på nogle af sagens mindre forhold, hvor den 41-årige er anklaget for at have blottet sig og onaneret foran for flere forbipasserende børn, mens han stod i sit vindue ud mod gaden i sin jyske hjemby. Der blev afspillet videoafhøringer af nogle af børnene.