Voldsoffer klager over sygehus

Knoglerne i John Jensens hånd blev knust, da han forsøgte at værge for sig under et overfald først i august. De fire pinde blev lagt ind på Rigshospitalet for at holde hånden sammen og pillet ud på Holbæk Sygehus under det, han oplevelse som et smertehelvede. Foto: Peter Andersen

