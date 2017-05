Vilde forlystelser på havnen

- Vi passer godt på vores gæster, så derfor synes vi, at børnene skal have mulighed for at køre i radiobiler i deres eget tempo - uden at det er en ivrig far, der sidder ved rattet. Det er ikke altid, de to parter er enige om, hvor vildt der skal køres, siger de erfarne Tivoliland-ejere.