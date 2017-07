Vikingerne er tilbage i Isefjorden

Det er omkring 1000 år siden, der var vikinger i Danmark. Vikingetiden varede mindre end 300 år, men fylder utroligt meget i den danske historie. Også lokalt. Orø var et vigtigt handelsområde dengang, og nu vender vikingerne tilbage til øen i Isefjorden for en stund. Fra onsdag til søndag i næste uge - fra den 26. til den 30. juli - er der vikingemarked på Orø, fortæller Nordvestnyt.

I forbindelse med markedet vil der - selvfølgelig - være mulighed for at gøre en god handel med en viking, og man kan smage på moderne udgaver af en vikinge-menu. Kunne det for eksempel ikke være noget med et kongebrød? Det skulle efter sigende være en af (vikinge)hoffets favoritter: Et hjemmebagt fladbrød med pølse, æblekompot, løg og sennep.