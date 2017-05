Onsdag holdt Jobcenter Holbæk i samarbejde med to vikarbureauer informationsmøde om muligheden for at arbejde som vikar. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Vikarjob skal føre til fast arbejde

Holbæk - 17. maj 2017 kl. 19:17 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Småjob helt ned til få timer om ugen kan være vejen til et fuldtidsarbejde. Rekrutteringen til flere og flere jobs starter gennem vikardækning. Sådan lyder det fra Jobcenter Holbæk, der har indgået et samarbejde med to vikarbureauer med kontorer på Ahlgade i Holbæk. Det skal give ledige i Holbæk Kommune større mulighed for at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Vikarbureauerne kan formidle jobordrer, som vi ikke får ind. Det giver en meget større volumen af jobmuligheder, fortæller strategisk leder i Jobcenter Holbæk Martin Koch Pedersen.

Onsdag eftermiddag holdt bureauerne i samarbejde med Jobcenter Holbæk deres andet informationsmøde, hvor interesserede kunne møde op på Elværket i Holbæk for at høre mere om at arbejde for vikarbureauerne JKS og Act Vikar og Rekruttering.

- Sidste gang dukkede der omkring 100 op, så vi måtte afvise 30, der ikke var plads til. I dag har der måske været 50. Begge arrangementer vidner om, at der er interesse for at komme i job, sagde Martin Koch Pedersen efter mødet.

Alle kan aflevere deres CV til bureauerne. Det er lige meget om man er på kontanthjælp, dagpenge, flygtningeydelse eller bare ønsker at skifte erhverv. Det giver mulighed for både korte og lange vikariater, men også muligheden for fastansættelse.