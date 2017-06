Se billedserie Der er masser af plads til kreativitet i Viften. Omkring et af de store borde bliver der således malet til den store guldmedalje.Foto: Palle Mogensen

Viften er fuld af sjov

Holbæk - 24. juni 2017

- Vi har ikke ubegrænsede midler, så vi bruger dem på ting her i huset og sikrer, at børnene har en sjov dag. Det betyder så færre ture ud af huset, men vi synes, at det andet er vigtigere, fortæller Anders Degenkolw.

Han har i fem år været leder af dagklubben Viften i Vipperød, der fungerer som en sfo, men har inden da været musikmand og medhjælper i 15 år.

Sammen med Lasse Nielsen og nogle frivillige sørger han hver skoledag for, at børnene, der er tilknyttet stedet, får nogle festlige timer.

Her kan de lave forskellige kreative ting med maling, spille computerspil, indspille musik, se film i den lille biograf og i det hele taget bare hygge sig.

I dag er det sidste dag inden sommerferien, og den er blevet ekstra speciel.

For kommunen har meldt ud, at det årlige driftstilskud på omkring 400.000 kroner falder væk fra skoleåret 2018/2019, og det har givet anledning til spekulationer.

- Vi er stadigvæk i chok. Det er så uretfærdigt, når vi ved, at beslutningen er taget på et forkert grundlag. Og selv om vi har forsøgt at fortælle det, så føler vi ikke, at politikerne har hørt efter, fortæller Anders Degenkolw.

Han mener selv, at Viften har mange gode kvaliteter, og at det er nogle dumme penge at spare.