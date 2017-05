Video og billeder: Bjergspejdere fejrede 50 års spejderliv

For 50 år siden blev en ny spejdergruppe dannet »ude på landet«. Det er så langt ude, at de mindste spejdere skal køres af far eller mor. Alligevel er Tuse Bjerg gruppe oppe på 70 spejdere. Torsdag fejrede bjergspejderne med base i KFUM, at to aktive mænd, Erling Jensen og Samuel Hansen for 50 år siden besluttede, at der skulle være en spejdergruppe i Tuse.