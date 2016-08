Video af rambuktyveri lagt på Facebook

Indehaver Anders Baagland offentliggjorde for godt to år siden en overvågningsvideo af et butikstyveri hos Expert i Holbæk - som han dengang ejede - på Facebook. Det kostede ham 5000 kroner i bøde for overtrædelse af persondataloven.

- Vi har taget en vurdering af, hvilke billeder der skulle ud. Det er da klart, at der er en gråzone, og vi har vurderet, at det her er til kanten, siger han.

- Det sker lidt i frustration over, at vi for et halvt år siden havde et lignende rambuktyveri. Det blev ikke opklaret. Det er frustration over, at politiet ikke har en masse ressourcer til at bruge energi på det her, siger Anders Baagland.