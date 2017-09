Med let skovl blev 180 tønderland i går til et nyt vådområde. Men der lå mere end 10 års arbejde forud for det. Foto: Thomas Olsen

Video: Våd fremtid ved Tempelkrog

Med let skovl blev karakteren torsdag ændret for grænseområdet mellem Holbæk- og Lejre Kommune. Med gravko fjernede man nemlig den rest jord, der forhindrede vandet i at løbe ud i en kilometer-lang og slynget forlængelse af Elverdamsåen. Da det skete, blev 180 tønderland i Elverdamsdalen og ved Tempelkrog til et nyt vådområde til glæde for fisk, fugle, padder, krybdyr, planter og mennesker.