Onsdag 9.30 begyndte Kundby-sagen, hvor en 17-årig pige er tiltalt for at planlægge terror. Foto: Mie Neel

Video: Kundby-pigen idømt seks års fængsel

Tirsdag kendte et enigt nævningeting pigen skyldig i forsøg på terror på Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i Købenavn og for det voldelige overfald med et stykke glas på en pædagog under sit ophold på intitution i Grenaa.

ikke enighed om straffens størrelse

Der var ikke enighed om straffens størrelse i nævningetinget, hvor de tre juridiske dommere hver har to stemmer og de seks nævninge har en stemme hver.

Ni stemte for seks års fængsel. To stemte for forvaring og en enkelt stemte for 10 år.

Flertallet har lagt særlig vægt på, at pigen var 15 år på gerningstidspunktet, og at hun ikke tidligere er straffet. Endvidere er der lagt vægt på oplysningerne om pigens umodenhed og på beskaffenheden af de strafbare forberedelseshandlinger.

Uanset Retslægerådets vurdering af den nu 17-åriges farlighed og af behovet for anvendelse af forvaring, har flertallet altså vurderet, at der efter en samlet bedømmelse af oplysningerne om pigen ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for en forvaringsdom.

Dommerne har vurderet, at pigen fortsat skal være varetægtsfængslet.