Showdogtræner Caroline Larsen underviser hunde og ejere i at blive bedre til at udstille. Over sommeren har hun holdt »summercamps« for hvalpe, begyndere og øvede. Foto: Cecilie Lunding Tolversen.

Video: Hunde bliver trænet til toppen

- Jeg synes faktisk, at det er en kunst, at kunne udstille sin hund godt, sagde hun og uddybede:

- Det er altså svært, at få sin hund til udstilling uden at den bliver nervøs og samtidig kan præstere.

Over tre uger i sommeren har Caroline Larsen undervist hvalpe, begyndere og øvede i at blive bedre til at gå til udstilling. Hundene skal kunne stå, gå og løbe rigtigt rundt i ringen og desuden finde sig i at blive rørt over hele kroppen.