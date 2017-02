Det er i bygningen her, Danmarks Veteraner Nordvestsjælland nur får lokaler. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Veteran-café på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Veteran-café på vej

Holbæk - 08. februar 2017 kl. 11:10 Af Jørgen Juul Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1. marts får foreningen Danmarks Veteraner Nordvestsjælland overdraget nøgler til lokaler på Holbæk Kaserne. Dermed er der også banet vej for, at Holbæk får en café for soldater-veteraner.

Danmarks Veteraner Nordvestsjælland og Holbæk Kommuner har netop indgået en aftale, der løber over to år. I den periode får foreningen stillet lokaler på kasernen gratis til rådighed. Det drejer sig om lokaler på henholdsvis 70 og 35 kvadratmeter samt et mindre køkken og et toilet.

- Et tredje lokale lige ved siden af kan vise sig at være ideelt til en café for veteraner og deres pårørende. Måske kan vi også få rådighed over det, måske ikke. Men under alle omstændigheder vil vi lave en veteran-café, siger Mogens Pagh, Jyderup, der er formand for Danmarks Veteraner Nordvestsjælland.

Der er flere end 700 soldater-veteraner i Holbæk-, Odsherred og Kalundborg Kommune.