Sammen med 27 andre gymnaster har Pernille Schou Jørgensen været med til at vise dansk over nordisk gymnastik i Afrika, Australien, Asien og Amerika. Foto: Peter Andersen

Verden rundt med gymnastik

Pernille Schou Jørgensen fra landsbyen Tornved mellem Mørkøv og Jyderup har dyrket gymnastik i 19 år. Nu er hun 22 år og ikke bare dedikeret til gymnastik. Hun er rigtig, rigtig god til det - så god, at hun sidste år blev udtaget til DGI's Verdenshold og nu har været med til at vise dansk og nordisk gymnastik kloden rundt - fra Europa over Afrika til Australien, Asien og Amerika. Omkring 150 shows og et halvt hundrede minishows blev det til. Julen blev tilbragt i Kina, og blandt et hav af oplevelser har hun blandt andet en opvisning under fuldmånen på øen Zanzibar på den afrikanske østkyst.