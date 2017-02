Helt konkret foreslår bestyrelsen, at kandidaterne skal skrive under på, at »man i tilfælde af partiskifte nedlægger sit mandat i byrådet, således at den næste på Venstres liste overtager ens plads«.

Venstre vil binde mandater til partiet

Det mener bestyrelsen i Venstre i Holbæk Kommune. Den ønsker derfor at få tilføjet et ekstra afsnit i den kandidaterklæring, som partiets opstillede kandidater til valget i november skal skrive under på. Helt konkret foreslår bestyrelsen, at kandidaterne skal skrive under på, at »man i tilfælde af partiskifte nedlægger sit mandat i byrådet, således at den næste på Venstres liste overtager ens plads«.