Stenene fra forsøgsperioden er væk - men skilte forsøger stadig at holde trafik væk fra den smalle og snoede Truelsdalvej, som beboerne ønsker spærret for gennemkørende trafik.

Vejlukning blev udsat

- Jeg fik før mødet nogle reaktioner på mail fra lodsejere, der ikke bor på vejen. Før vi træffer beslutningen, skal vi have fundet en løsning på, hvordan lodsejerne kan få vejadgang, siger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

I en forsøgsperiode, der egentlig var sat til tre måneder, men som varede i et års tid, var vejen lukket med sten. Dem har lodsejerne med marker, men ikke bopæl på vejen, kunnet flytte, når de skulle forbi med landbrugsmaskinerne. Hvis der måske sætte en bom med lås op, skal det sikres, at lodsejerne stadig kan få adgang.

Det ligger også i forslaget, at Truelsdalvej skal nedklassificeres til privat fæl­les­vej. Det vil betyde, at Holbæk Kommune skal sætte vejen i stand, hvorefter beboerne overtager ansvaret for vedligeholdelsen. Lodsejerne uden bopæl på vejen har meddelt, at de ikke ønsker at bidrage økonomisk til vedligeholdelsen af vejen.