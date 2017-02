Varmetæppe satte ild til madras

Et elektrisk varmetæppe blev så varmt, at det satte ild til en madras i en lejlighed på Pakhusstræde i Holbæk.

Madrassen blev dog ved med at ulme, så det endte med, at de kontaktede Vestsjællands Brandvæsen ved 2-tiden natten til fredag. Et par brandfolk sørgede derefter for, at madrassen blev båret ned på gaden, hvor den hurtigt og effektivt blev slukket.