Se billedserie Mogens NIelsen (th.) og Torben Høeg-Mikkelsen kommer dagligt til Rosenvænget for at spise varm mad. De ville nødigt undvære muligheden - heller ikke i weekenden. Foto: Morten D. Christensen

Varm mad og hyggeligt samvær

Holbæk - 06. marts 2017 kl. 08:04 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var ikke sparet på den brune sovs i lørdagens varme menu i cafeen på det aktive center Rosenvænget i Mørkøv.

Men det var lige før, at ikke blot sovsen, men hele menuen var blevet sparet væk i weekenderne i cafeen på Rosenvænget - og de øvrige seks aktive centre i kommunen med weekendåbent.

Der hersker dog almindelig enighed blandt de spisende om, at det ville være en skidt idé at droppe åbningstiden lørdag og søndag, som der indtil midt i sidste uge har været forslag om for at få kommunen budgetter til at gå op.

Men nu ser det ud til at være droppet, fordi budgetpartierne vil finde besparelserne andre steder.

- Det er da dejligt, at det ser ud til, at besparelserne på ældreområdet, herunder på cafeernes åbninsgtid i weekender og helligdage, er taget af bordet. Cafeerne er et vigtig samlingssted for mange mennesker, der måske ellers selv har svært ved at få lavet mad, eller ikke har nogen at spise sammen med, siger Frank Andresen, formand for Brugerrådet ved Rosenvænget i Mørkøv.

Det er primært beboere på centret, der spiser i cafeen denne lørdag, men der kommer også folk fra Mørkøv og opland. Fælles for dem er, at de nødig vil undvære det sociale aspekt i at spise sammen med andre mennesker.

- Jeg kommer her hele ugen for at få varm mad til middag. Jeg bor alene, så det er en mulighed for at spise sammen med og tale med nogen, og det giver noget at stå op til hver eneste dag. Hvis der var lukket i weekenden, så ville der være to dage, hvor ingen måske undrede sig over, hvis jeg ikke dukkede op. Her tænker jeg, at nogen ville reagere, hvis jeg ikke kom en dag, forklarer Mogens Nielsen, der er en af dem, der bor »ude i byen«.