Det rød-hvide telt her dækker over en vandkunst under reparation - på Østre Kirkegård i Holbæk. Foto: Jørgen Juul

Vandkunst under teltdug på kirkegård

Store, rød-hvide telte i kraftig kvalitet er ikke i sig selv sjældne. Men det er ikke helt almindeligt at se dem på kirkegårdene. Det kan man ikke desto mindre i disse dage på Østre Kirkegård ud til Anders Larsensvej i Holbæk, og det hænger sammen med, at man dér er i gang med at reparere en vandkunst. Eller rettere sagt: Vandkunsten er blevet tæt - et telt er stillet op, for at materialerne beskyttes mod regn, mens de hærder.